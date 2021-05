Spotify tak lubi podcasty, że wkrótce pozwoli nie tylko je odsłuchać, ale także odczytać

Dlaczego ludzie słuchają podcastów i/lub audiobooków? Zawsze wydawało mi się że głównym powodem jest forma konsumpcji takich treści. Aby czytać książkę, musimy mieć ku temu odpowiednie okoliczności. Najlepiej wygodny fotel i odpowiednie oświetlenie, a filiżanka kawy czy herbaty na wyciągnięcie ręki też nie zaszkodzą. Przewagą wersji audio jest to, że możemy ich słuchać właściwie wszędzie, gdzie mamy ze sobą słuchawki i może to być rzecz towarzysząca innym aktywnościom. Spacery, domowe porządki, jazda samochodem — przy każdej z nich spełniają się doskonale. Ale… no właśnie, promujące w ostatnich latach wyjątkowo mocno podcasty Spotify uznało, że słuchanie może okazać się niewystarczające. Dlatego też w najnowszej wersji beta swojej aplikacji rozpoczęło testy transkryptów podcastów, co w mojej opinii jest dość zabawne.

Zobacz też: Polaków nie interesują podcasty? Dane Spotify mówią co innego

Transkrypcja podcastów na Spotify. Gigant streamingowy testuje nową funkcję

Opcja ta — przynajmniej póki co — dotyczyć ma wyłącznie podcastów tworzonych na wyłączność platformy, plany jednak zakładają udostępnienie w przyszłości tej opcji dla całego katalogu. Jak aktywować transkrypcję? W aplikacji, na karcie wybranego przez nas odcinka, widnieje odnośnik, który przenosi nas do automatycznie przepisanego transkryptu — aby łatwiej można było się w nim odnaleźć, nie zabrakło tam informacji o czasówkach, w których padają dane słowa. Wygodne – zwłaszcza w kontekście korzystania z podcastów jako materiałów źródłowych. Ale jakkolwiek idea transkrypcji podcastów nie brzmi jak zaprzeczenie całej ich idei, warto pamiętać o wszystkich, dla których odsłuchanie ich stanowi problem nie do przeskoczenia. I właśnie w tych kategoriach rozpatruję nową opcję w aplikacji — jako jeden z elementów większej dostępności. To dokładnie ta sama sytuacja, co dodawanie napisów do filmów czy seriali, które pozwalają zapoznać się z danym dziełem także ludziom mającym problemy ze słuchem.