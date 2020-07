Spotify stworzy idealną playlistę na każdy rodzaj treningu

Spotify dodało właśnie możliwość tworzenia spersonalizowanych playlist skierowanych do osób ćwiczących. Tym razem jednak Spotify nie opiera się wyłącznie na naszej historii odtwarzania i losowości, a daje nam szansę wzięcia udziału w krótkim quizie. Wystarczy odpowiedzieć na kilka króciutkich pytań, na podstawie których aplikacja (po przeanalizowaniu również naszego profilu) stworzy nam listę idealną. Swoją listę spersonalizujecie tutaj.

Spotify stworzy spersonalizowaną playlistę do ćwiczeń

Na samym początku możemy wybrać długość ćwiczeń (15 minut, 30 minut, 60 minut, 90 minut lub powyżej dwóch godzin) oraz to, co chcemy usłyszeć. Mamy bowiem do wyboru zarówno muzykę jak i podcasty. Następnie aplikacja zapyta nas, jaki rodzaj ćwiczeń uprawiamy. Możemy wybrać jeden spośród: jogi, biegania, jazdy na rowerze, cardio, tańca, podnoszenia ciężarów, chodzenia/medytacji oraz barre/pilatesu. Następnie wybieramy, z kim ćwiczymy. Możemy być my sami, towarzystwo obok, towarzystwo przez sieć, dzieci, zwierzęta lub inne. Przedostatnim wyborem jest nasz ćwiczeniowy vibe: wyluzowany (totalny zen), energiczny (get movin’), taneczny (ready to dance), odjechany (pumped up), wymagający motywacji (need motivation) i inny. Na sam koniec pozostaje nam wybór dwóch gatunków muzyki spośród rocka, hip-hopu, country, popu, indie, k-popu, latino i metalu.

Playlistę możemy dowolnie nazwać oraz dać jej jakąś okładkę. Spotify analizuje wszystkie nasze dane i tworzy playlistę potencjalnie idealną, którą możemy dodać do innych naszych list odtwarzania. Spróbowałam sama stworzyć dwie listy dopasowane do mojego stylu ćwiczeń i gustu. Muszę przyznać, że właściwie nie jest źle. Aplikacja nie zrobiła wszystkiego idealnie, ale całkiem nieźle sobie poradziła. Mogłabym spokojnie poćwiczyć do takich piosenek.

Na Spotify nie brakuje również playlist do treningów złożonych przez samą aplikację oraz użytkowników. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę rodzaj ćwiczeń, jakie uprawiamy lub wejść w Przeglądaj – Gatunki i nastroje – Workout. Jest całkiem spora szansa, że tam również znajdziecie coś dla siebie. Muzyka do ćwiczeń jest bardzo popularna na Spotify. Firma potwierdza, że ponad połowa (53%) użytkowników słuchających takich utworów to osoby w wieku od 18 do 29 lat. Zainteresowanie treningowymi utworami utrzymuje się na wysokim poziomie od początku pandemii aż do dzisiaj, kiedy to nadal nie wszystkie siłownie są otwarte.

Soundtrack Your Workout