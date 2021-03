Spotify chwali się, jak to wiele artyści dzięki nim nie zarabiają

Streaming muzyki ma cienie i blaski. Miliony ludzi na całym świecie pokochały taki sposób konsumpcji treści ze względu na prostotę dostępu i uniwersalność — i trudno dyskutować z tym, że wygodniej jeszcze nigdy nie było. Ale streaming ma także swoje grzeszki — nie dalej niż rano pisałem o (tymczasowym, ale jednak) problemie z dostępem do całego zestawu popularnych albumów. Ponadto miłośnicy najwyższej jakości często są nieusatysfakcjonowani tym, jak brzmi tamtejsza muzyka, słuchający mniej mainstreamowych numerów narzekają na ubogie katalogi, zaś sami artyści skarżą się na… stawki. Po wielu latach zarzutów kierowanych w stronę Spotify, usługa stawia na transparentność i pokazuje sumy, jakie wypłaca artystom.

Loud & Clear — nowa strona Spotify, która gromadzi dane dotyczące stawek wypłacanych twórcom publikującym utwory w serwisie

Stawki wypłacane artystom za odsłuchiwanie ich utworów są od zawsze… za niskie. Mówi się o tym dużo, ale nikt tak naprawdę nie wdawał się w szczegóły. Owszem, były piękne zrywy jak skasowanie dyskografii Taylor Swift tylko po to, by z pompą wpaść do usługi konkurencji i zareklamować to, co ta ma do zaoferowania. O liczbach jednak nikt nie lubi dyskutować. Spotify postanowiło to zmienić i na swojej najnowszej stronie, Loud & Clear, mówią jak jest. Można tam przeczytać, że od początku istnienia usługa wypłaciła ponad 23 miliardy dolarów artystom (a może raczej: właścicielom praw autorskich). W samym 2020 roku było to 5 miliardów dolarów — widać wyraźny wzrost, bo trzy lata wcześniej było to „tylko” 3,3 miliarda.