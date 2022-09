Następca USB 4 to USB 4 Version 2, dlaczego nie USB 5?

Organizacja USB Promoter Group opublikowała pierwsze zapowiedzi specyfikacji nowego standardu USB, który zwiększy jego maksymalną przepustowość nawet do 80 Gbps. Co ciekawe, nie będzie to USB 5, a USB 4 Version 2, bo przecież nie może być zbyt prosto ;-).

Zamieszania z USB ciąg dalszy

Powiedzieć, że kwestia standardów USB jest skomplikowana, to jak nic nie powiedzieć. Kiedyś było znacznie prościej, ale od czasu jak pojawiło się złącze USB Typu C, trudno na pierwszy rzut oka określić z jakim standardem mamy do czynienia. Może to być przecież standardowe USB 3.0 z przepustowością 5 Gbps, które jest tożsame z określeniem USB 3.2 Gen 1. Czasami jest to jednak USB 3.2 Gen 2, czyli standard o podwojonej przepustowości (10 Gbps) i nieco większych możliwościach. Wreszcie jest też standard USB 3.2 Gen 2x2 o przepustowości 20 Gbps, a w to wszystko wmieszał się jeszcze Thunderbolt, którego gniazda wyglądają identycznie. Nie wiem czy wiecie, ale oficjalnie dostępny jest też standard USB 4, oferujący 40 Gbps ale zazwyczaj opisywany jest jako Thunderbolt 4, tak aby nie było zbyt łatwo.

USB Promoter Group zamierza w przyszłości jeszcze bardziej namieszać wprowadzając drugą wersję USB 4, oznaczoną po prostu Version 2. Podobnie jak w przypadku poprzedników największy wyróżnik tego standardu to podwojona przepustowość do 80 Gbps. To powoli staje się wręcz niewyobrażalne, że udało się stworzyć protokół komunikacji, który po kilku miedzianych żyłach jest w stanie przesyłać dane z taką szybkością. Co więcej, będzie to możliwe nawet z już obecnymi kablami USB 4, choć tylko na niewielkie odległości (do 1 metra). Dzięki większej przepustowości nowy standard pozwoli na bezproblemowe przesyłanie obrazu czy np. podłączanie zewnętrznych kart graficznych dzięki wsparciu dla PCIe 5.0.

240 W po kablu USB

To jednak tylko początek możliwości nowego standardu. Wraz z nim powszechna powinna stać się możliwość ładowania notebooków przez USB typu C, w tym również tych modeli gamingowych, które potrzebują znacznie więcej energii. Według nowej specyfikacji po USB będzie można przesłać nawet 240 W, podczas gdy obecny limit wynosi 100 W. Niestety na USB 4 Version 2 będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. USB Promoter Group dopracowuje obecnie specyfikację. Wiele wskazuje na to, że jej finalna wersja zostanie udostępniona w listopadzie tego roku, a dopiero to pozwoli producentom na jej implementację w nowych produktach.

Dzisiaj może się nam wydawać, że możliwości USB 4/Thunderbolt 4 są wystarczające do wszystkiego, ale za kilka pewnie z kilka lat docenimy większą przepustowość wersji 2. Wystarczy chociażby spojrzeć na telewizory 8K, tego typu matryce wkrótce pewnie trafią też do monitorów, a to oznacza konieczność przesyłania znacznie większej ilości danych. USB 4 Version 2 z obsługą DisplayPort z pewnością bardzo chętnie taką lukę wypełni, a to przecież tylko jeden z przykładów. Dzisiaj możemy tylko wspominać, jak to pierwsze USB 1.0 oferowało transfer rzędu 12 Mbps i wtedy w 1996 roku wydawało się to dużo. Przecież było to ponad 100 razy więcej niż port szeregowy...

źródło obrazka: Depositphotos