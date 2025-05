Co dalej ze Starshipem? Musk zdradzi nam dzisiaj plany na przyszłość

SpaceX szykuje się dzisiaj do ważnego testu rakiety Starship, ale zanim to nastąpi, Elon Musk opowie nam nieco więcej o planach jego firmy na najbliższe lata związane z podbojem Marsa.

Aktualizacja, 27/05/2025, 19:10:

Elon Musk poinformował przed chwilą, że przenosi swoją prezentacje na godzinę 3:00 nad polskiego czasu, już po dzisiejszym locie Starshipa. Zrobił to po tym jak transmisja była najpierw trzykrotnie opóźniana. Musimy więc uzbroić się w cierpliwość.

Jak już wcześniej informowaliśmy, dzisiaj w nocy o 1:30 czasu polskiego SpaceX planuje kolejny start tandemu SuperHeavy + Starship. Będzie to już 9. lot tej rakiety, który jest prawdopodobnie najważniejszym testem od kilku lat. Poprzednie dwa loty zakończyły się spektakularnymi awariami i spowodowały spore opóźnienia w całym programie Starship. Wszystko przez wadę konstrukcyjną jaką miała druga wersja statku. Dzisiaj nie ma już miejsca na awarię. SpaceX wydaje się pewne swego, sprawność nowego Starshipa miały potwierdzić liczne testy. Plan lotu przewiduje nadal wodowanie w Oceanie Indyjskim, ale po drodze wykonane zostaną liczne testy, w tym między innymi wypuszczenie symulatorów satelitów Starlink v3. Zanim jednak do tego dojdzie, Elon Musk opowie nam więcej o planach związanych z zasiedleniem Marsa.

Elon Musk przedstawi swój plan na Marsa

Dzisiejszy test Starshipa jest bardzo ważny dla SpaceX, nie dziwi więc obecność w Starbase samego Elona Muska. Miliarder wykorzysta również tę okazję do tego aby przedstawić najnowsze plany na zasiedlenie Marsa. Prezentacja pod tytułem "The road to making life multiplanetary" odbędzie się kilka godzin przed testowym lotem. Planowo powinna się zacząć o 18:55 polskiego czasu dzisiaj w nocy o 3:00 polskiego czasu i będzie oczywiście transmitowana na platformie X (wcześniej Twitter). Wydarzenie zapowiadane jest jako aktualizacja dla informacji, które pojawiały się już wcześniej. Wedle tego planu, pierwszy Starship powinien polecieć na Marsa już w przyszłym roku. Trudno powiedzieć, czy ten plan jest nadal aktualny biorąc pod uwagę ostatnie opóźnienia.

Nie zmienia to jednak faktu, że Elon z pewnością zdradzi nam sporo na temat swoich ambicji i celów na najbliższe lata. Zostaną one zresztą bardzo szybko zweryfikowane, bo kluczowy będzie dzisiejszy lot. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to kolejny start Starshipa powinien mieć miejsce znacznie wcześniej i być może wtedy wreszcie osiągnie on stabilną orbitę okołoziemską. Nie wybiegajmy jednak w przyszłość, zobaczmy najpierw co przygotował sam Elon Musk. Jego prezentacja zacznie się za niespełna godzinę.