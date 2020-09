SpaceX się nie zatrzymuje, teraz pora na Super Heavy

Pierwszy człon Starshipa będzie imponującą rakietą. Według aktualnych planów będzie miał 70 m wysokości, czyli więcej niż kompletny zestaw startowy Falcon Heavy. Po wypełnieniu paliwem zbiorników jego waga osiągnie niebagatelne 3500 ton. Ciąg jaki osiągnie, powinien przekroczyć 7500 ton, czyli dwukrotnie więcej niż Saturn V i trzy razy więcej niż Falcon Heavy.

Jak ujawniło SpaceX, zmieniły się niektóre z założeń konstrukcyjnych boostera, w związku z czym zmniejszono przewidywaną ilość silników Raptor, które będą ją napędzać. Zamiast 31 szt. jak we wstępnych projektach, będzie ich 28. Podano, że zewnętrzny krąg 20 Raptorów będzie złożony z silników o ciągu 250 ton. Zmiany wynikają z uproszczeń projektowych, które dokonano na podstawie danych zebranych w czasie testów prototypów właściwego Starshipa.

Neuralink this month & Tesla next month, SpaceX probably October. We will have made a lot of progress by then. Might have a prototype booster hop done by then.

— Elon Musk (@elonmusk) August 28, 2020