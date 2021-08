Czas na reklamy wyświetlane w kosmosie

Na początku przyszłego roku SpaceX planuje misję, w ramach której dostarczy na orbitę Księżyca niewielkie satelity (tzw. cube sat) w ramach różnych projektów naukowych. Będzie to misja dzielona pomiędzy kilka podmiotów, które dzięki temu mogą wysłać swój niewielki ładunek na orbitę po mniejszym koszcie. Jednym z satelitów będzie urządzenie wyprodukowane przez kanadyjską firmę Geometric Energy Corporation, którego przeznaczeniem będzie wyświetlanie w kosmosie... reklam.

Satelita stworzony przez GEC zostanie umieszczony na ziemskiej orbicie i będzie się po niej poruszał wyświetlając na swoim ekranie reklamy. Nie musicie się jednak bać, że nagle na nieboskłonie pojawi wam się wielki banner przesłaniający Słońce. Ten niewielki pojazd kosmiczny będzie posiadał mały wyświetlacz na jednym boku i to tam pojawią się rzeczone reklamy. Aby je obejrzeć trzeba będzie wejść na transmisję wideo prowadzoną na YouTube lub Twitchu, bo satelita zostanie wyposażony w kamerę na selfie-sticku, która będzie przesyłała obraz na Ziemię. Trzeba przyznać, że to dosyć karkołomne i bezsensowne zadanie, ale można oczekiwać, że na fali zainteresowania, chętnych do umieszczenia swojej reklamy nie zabraknie.

Samuel Reid, założyciel i szef Geometric Energy Corporation próbował namówić SpaceX do swojego projektu już od dobrych 3 lat i wygląda na to, że tym razem wreszcie mu się udało. Zamierza on sprzedawać miejsce reklamowe na swoim satelicie każdemu chętnemu, a płatności będzie można dokonać tylko w kryptowalutach. Każdy będzie musiał wykupić 5 tokenów: Beta dla koordynatu X na płaszczyźnie, Rhoe dla Y, Gamma dla jasności, Kappa dla koloru oraz XI dla czasu przez jaki przekaz ma być wyświetlany. Niestety cen jeszcze nie podano, ale jeśli projekt faktycznie dojdzie do skutku, to możliwość wykupienia reklamy powinna pojawić się już na początku przyszłego roku.

Lepsze to niż wielki banner na niebie

O ile za bardzo nie rozumiem potrzeby reklamowania się w internecie na małym satelicie, który transmituje obraz na Ziemię, o tyle cieszę się, że to tylko tyle. Gdy przeczytałem tytuł źródłowego artykułu już sobie wyobrażałem konstelacje niewielkich satelitów tworzących na niebie wielkie bannery reklamowe. Coś na kształt tego co już dzisiaj można zrobić w czasie pokazu dronów. Pomysł GEC wydaje się znacznie mniej szkodliwy, a w czasach gdy transport ładunku na orbitę staje się coraz tańszy, można oczekiwać, że w przyszłości pojawi się wiele podobnych inicjatyw, które na pierwszy rzut oka mogą nie mieć dla nas sensu. Na naszych oczach tworzy się całkiem nowa gałąź gospodarki i nie znamy jeszcze jej potencjału i możliwości.

źródło: BI