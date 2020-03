Sony dołącza do serwisów streamingowych

Wygląda na to, że Sony odnotowało podobny wzrost zainteresowania swoimi usługami online jak dostawcy treści wideo. Podobnie jak Netflix, YouTube czy Amazon Prime Video japońska spółka zamierza obniżyć prędkość pobierania gier z usługi PlayStation Plus. Może się też zdarzyć, że wasza gra nie zacznie się pobierać natychmiast po zakupie, a będzie czekała na swoją kolej przez jakiś czas. Niestety w krótkiej notce Sony nie podało żadnych szczegółów na temat wielkości ograniczeń, czyli tak naprawdę nie wiadomo jak bardzo spadnie prędkość.

Obniżenie prędkości jest podyktowane obecną sytuacją, z którą musimy mierzyć się w Europie. Większa część społeczeństwa przebywa w domach, jedni pracują, inni szukają rozrywki na czas odosobnienia, a najbardziej cierpi na tym infrastruktura. Sony chce ulżyć łączom i stąd wprowadzone zostało ograniczenie. Póki co nie ma żadnych informacji jak długo taka sytuacja będzie miała miejsce, Sony będzie pewnie reagować wraz z rozwojem sytuacji. Jeśli zanotowaliście już jakieś spowolnienia, to zachęcam do podzielenia się informacjami w komentarzach.

Rozgrywka online póki co jest bezpieczna

Jednocześnie Sony zapewnia, że wprowadzone ograniczenia w żadnym stopniu nie wpłyną na jakość dostępu do rozgrywki online. Gracze nie powinni się zatem bać, że nagle granie online będzie wiązało się z jakimiś problemami. Trzeba jednak pamiętać, że nie zależy do tylko od Sony, ale również od infrastruktury waszego operatora telekomunikacyjnego. Niestety internet to sieć naczyń połączonych i czasami jedno wąskie gardło może znacznie wpłynąć na jakość działania usługi na naszym komputerze. Warto wziąć to pod uwagę.