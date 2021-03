Cognitive Processor XR w nowych telewizorach Sony – LED 8K Bravia XR, OLED 4K i LED 4K

Jeśli zastanawialiście się co jeszcze można poprawić w telewizorach, to kolejne firmy mają całkiem sporo nowych pomysłów. Jednym z nich jest nowy „mózg” w tegorocznej linii telewizorów Sony. Nazwano go „Cognitive Processor XR” i w założeniu ma naśladować działanie ludzkiego wzroku i słuchu przy zastosowaniu zupełnie nowych technik przetwarzania obrazu i dźwięku. Jak zapewne słyszeliście, człowiek podczas oglądania świata nieświadomie skupia swoją uwagę na pewnych punktach i zadaniem nowego procesora w telewizorach Sony jest naśladowanie tego zachowania. Analizuje on kompleksowo szereg elementów, dostosowując obraz do tego jak chcielibyśmy go widzieć. Jest to więc sztuczna inteligencja, tylko trochę lepsza i bardziej zaawansowana niż ta, do której przywykliśmy. Tyle teorii, jak wygląda praktyka?

Widząc prezentację z targów CES zastanawiałem się ile z tych obietnic o inteligentnej obróbce obrazu przez nowy procesor w telewizorach Sony przełoży się na faktyczne efekty. Jak to mówią – papier przyjmie wszystko, a rzeczywistość to zweryfikuje. I wiecie co? Różnica jest nie tyle zauważalna, co konkretna. Procesor faktycznie dobrze wiedział gdzie skieruje się wzrok widza i odpowiednio podbił ten fragment kadru. Lepiej go doświetlił, wyciągnął więcej szczegółów, subtelnie podbił kolorystykę. Widziałem tylko przykładowe fragmenty materiałów i ciężko jednoznacznie ocenić jak będzie to wyglądać podczas seansu serialu czy filmu, ale nawet w takich warunkach robiło wrażenie. Nie jest to może rewolucja w świecie telewizorów, ale na pewno ewolucja, która pozwoli jeszcze bardziej cieszyć się z oglądanego materiału. I jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi, przyglądając się tym samym materiałom na dwóch telewizorach zastanawiałem się, dlaczego starszy model nie obrobił w ten sam sposób sceny. Ale zaznaczę, że tę różnicę widać przede wszystkim przy bezpośrednim porównaniu i zapewne nie będzie ona tak oczywista kiedy ktoś postawi sobie po prostu nowy telewizor Sony w domu.

Udało mi się sprawdzić jedynie obraz, ale układ Cognitive Processor XR to również ustalanie położenie źródła dźwięku i dostosowanie go do obrazu na ekranie telewizora. Dodatkowo porocesor jest w stanie przekształcić każdy sygnał audio w dźwięk przestrzenny 3D.

Nie znaczy to oczywiście, że nowy procesor w topowych modelach telewizorów jest jedynym, co pokazuje Sony w swoich nowych produktach. Tak wygląda nowa linia telewizorów oraz obecnych w nich nowości na 2021 rok:

Nowe modele telewizorów Sony na 2021 rok

OLED MASTER Series A90J (modele 83″, 65″ i 55″) oraz OLED A80J (modele 77″, 65″ i 55″)