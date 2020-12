Somfy – trochę historii

Firma Somfy nie jest wbrew pozorom nowym graczem na rynku. Ta francuska marka powstała jeszcze w 1969 r. i wyspecjalizowała się w produkcji napędów do rolet, żaluzji, bram wjazdowych i garażowych oraz smart home. Dzięki kompleksowej ofercie w tym zakresie i wysokiej jakości produktów została jednym z największych „graczy” na tym rynku.

Rewolucja Smart Home, którą obserwujemy w ostatnich latach, nie ominęła i tego producenta. Co więcej, stała się dla niego okazją do poszerzenia swojej działalności. Jednym z ważniejszych posunięć był zakup firmy MyFox, specjalizującej się w produkcji bezprzewodowo skomunikowanych i łatwych w obsłudze kamer i czujników bezpieczeństwa dla domu. W wyniku włączenia tej firmy w struktury Somfy, na rynek trafiły produkty z omawianej tu serii Somfy Protect, m.in. właśnie Somfy One+.

Somfy One+ – kamera z syreną

Podstawowym elementem tego rozwiązania jest kamera, a właściwie centralka alarmu Somfy One+. Jest to niewielkie i nowocześnie zaprojektowanie urządzenie, którego „sercem” jest kamera nagrywającą w standardzie Full HD (1920 x 1080 px @ 30 kl./sek). Na jego pokładzie znajdziemy wbudowany noktowizor z filtrem podczerwieni, dzięki czemu potrafi nagrywać wysokiej jakości video w trybie nocnym. Całość uzupełniają mikrofon, czujnik wykrywania ruchu Somfy Vision oraz głośnik alarmowy, potrafiący emitować dźwięk o głośności 90 decybeli.

Somfy One+ ma wbudowany akumulator, która pozwala mu pracować przez 6 h w sytuacji braku zewnętrznego zasilania. Jako rezerwę na wypadek braku połączenia sieciowego przewidziano moduł LPWA, potrafiący przesłać radiowo sygnał do innego Somfy One+ (ta funkcja nazywa się Somfy Around) znajdującego się w pobliżu (np. u sąsiada) oraz pamięć wewnętrzną.

Standardowa komunikacja odbywa się za pośrednictwem WiFi (802.11 b/g/n 2,4 Ghz), a nagrane materiały są przechowywane i udostępniane z chmury. Zarządzanie wszystkimi ustawieniami oraz dostęp do nagrań i streamingu możliwe jest za pośrednictwem aplikacji Somfy Protect, dostępna w App Store i Google Play.

Somfy One+ znaczy…

W zestawie wraz z Somfy One+ znajdziemy oprócz „centralki” także dodatkowe urządzenia. Pierwszym jest czujnik IntelliTAG, który możemy przykleić na drzwi lub okno, także na zewnątrz. Musimy tylko pamiętać, żeby nie przekroczyć 200 m odległości od bazy, którą jest nasz One+. Jeśli po uzbrojeniu alarmu ktokolwiek dostanie się przez tak zabezpieczone miejsce, centralka wyśle nam powiadomienie, uruchomi nagrywanie oraz uruchomi bardzo głośną syrenę wbudowaną Somfy One+. 90 decybeli powinno postawić na nogi wszystkich w okolicy.

Drugim dodatkiem jest fizyczny klucz zbliżeniowy Key Fob, który możemy sobie przypiąć na przykład do kluczy. Służy nam do automatycznego aktywowania i dezaktywowania alarmu Somfy. Oprócz chipu zbliżeniowego czujnik dysponuje dodatkowo czterema przyciskami, pozwalając na ręczne aktywowanie alarmu czy wymuszenie włączenia syreny.

Somfy One+ – pierwsze wrażenia

Po otworzeniu paczki od kuriera pierwsze co rzuciło mi się w oczy, to ciekawie zaprojektowane pudełko urządzenia. Widać, że francuskiej firmie słowo design nie jest obce. To podejście widać zresztą na każdym kroku, samo urządzenie główne jest bardzo eleganckie i solidnie wykonane, a minimalistyczny design naprawdę może się podobać.

W osobnej szufladce znajdziemy papierologię, kabel USB-Micro w kolorze urządzenia (nad wyraz estetycznie zawinięty w rolkę), zasilacz USB (5V/2A) z dwiema wymiennymi wtyczkami do gniazd oraz narzędzie do resetowania urządzenia, podobne do tych służących do wyciągania karty SIM np. w iPhonie.

Po wyjęciu urządzenia z pudełka naszą uwagę szybko przykuwa zamykana mechanicznie klapka, za którą kryją się kamera i sensory. Dzięki niej możemy mieć pewność, że po włączeniu trybu prywatnego nikt nie będzie nas w stanie podglądać. To miły dodatek w tych nieprzywiązujących znaczenie do prywatności czasach.

Do pudełka głównego doklejona została dodatkowa podstawka kryjąca wspomniane wcześniej dodatkowe urządzenia. One również zostały estetycznie i solidnie wykonane. Zarówno czujnik, jak i klucz, są zasilane z wymiennych baterii, które według producenta mają wystarczyć na około 1 rok pracy urządzenia. Wymiana bateria jest banalnie prosta. Czujnik IntelliTAG jest odpowiednio opisany i przygotowany do montażu przy pomocy mocnej taśmy dwustronnej.

Somfy One+ – instalacja

Instalację i uruchomienie urządzenia zaczynamy od ściągnięcia aplikacji Somfy Protect. Po jej uruchomieniu należy postępować według zaleceń pojawiających się na ekranie. Instalacja jest szybka i bezproblemowa, parowanie nie zajmuje wiele czasu. Nie było też żadnych problemów ze sparowaniem czujnika i klucza. Aplikacja dla iOS wykonuje wszystko całkowicie automatycznie, w przypadku Androida korzystamy z QR kodu. I… to w zasadzie tyle.

Naklejamy czujnik i znajdujemy odpowiednie miejsce na kamerę, sprawdzając w aplikacji czy kadr obejmuje nadzorowany obszar. Pozostaje nam jeszcze dodać osoby, które mają otrzymać powiadomienia w razie jakiegoś alarmu i skonfigurować ich uprawnienia oraz ustawić sposób alarmowania. Somfy One+ może włączyć syrenę od razu, po ostrzeżeniu lub tylko na nasze żądanie. W tym ostatnim przypadku musimy skorzystać z aplikacji lub pilota.

Po wyjściu z domu aktywujemy alarm kliknięciem w aplikacji. Key Fob służy do rozbrojenia alarmu, jeśli mamy IntelliTag na drzwiach wejściowych, to wówczas z KeyFobem One+ rozbraja się automatycznie, gdy wchodzimy do domu. Warto tutaj dodać, że Somfy współpracuje z systemami inteligentnego domu i inteligentnymi asystentami. Na dziś możecie skorzystać z Alexy i Google Asystenta, a także zintegrować się z centralą smart home Somfy TaHoma, IFTTT i Nest.

Somfy One+ – bezpieczeństwo najważniejsze

Po uruchomieniu systemu to co rzuci Wam się w oczy, to przede wszystkim dobra jakość obrazu z kamery, szeroki kąt widzenia i naprawdę użyteczny tryb nocny. Bardzo dobrze sprawują się czujniki ruchu, które zostały tak skalibrowane, że domowe zwierzęta nie będą Wam powodować regularnych pobudek czy zawałów serca (obszar detekcji i poziom czułości można regulować). A o te nie trudno, ponieważ syrena, jak już wspomniałem, jest naprawdę głośna.

Gdy jesteśmy w domu, a alarm jest wyłączony, kamerka może z powodzeniem służyć jako zestaw do monitoringu, na przykład w pokoju małego dziecka. Z poziomu aplikacji możemy regulować sobie stopień przybliżenia, do dyspozycji mamy ośmiokrotny zoom cyfrowy, czy zrobić zdjęcia.

W przypadku gdy wystąpi jakieś nieprzewidziane zdarzenie i będziemy chcieli skorzystać z nagrania, wystarczy wejść w aplikacji na Timeline i z tego poziomu udostępnić 30-sekundowe nagrania na przykład na Google Drive. Jeśli uznamy że to korzystne, możemy za pośrednictwem naszej kamery przemówić do intruza i poprosić go, żeby się uśmiechnął, to ładniej będzie wyglądał na liście gończym.

Co ważne, kamera ostrzeże nas nie tylko w przypadku włamania, ale także zagrożenia pożarem. Czujnik Somfy Vision potrafi rozpoznać dym i błyskawicznie powiadomi nas lub inne uprawnione osoby. Jeśli wyjeżdżamy na urlop, warto umówić się z sąsiadami lub kimś z rodziny, mieszkającym w okolicy, żeby mógł odbierać sygnały z naszego smart alarmu, jeśli my nie będziemy mieli takiej możliwości.

Podsumowanie

Somfy to bardzo ciekawe i dobrze wykonane urządzenie będące częścią rozbudowanego ekosystemu, na który składają się tak czujniki, jak i system zapisu w chmurze. Instalacja jest banalnie prosta, nie wymaga ciągnięcia kabli i kucia w ścianach. Dostęp do materiałów video jest banalny. Urządzenie ma też kilka zabezpieczeń na wypadek awarii prądu czy internetu. Jeśli czujecie potrzebę zabezpieczenia swojego domu czy mieszkania, warto postawić na Somfy.

