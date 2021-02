Czy social media sprawiły, że obraziliśmy się na „zwyczajne” życie?

Problem robi się jeszcze większy, kiedy uświadomimy sobie, że przy natłoku dzisiejszych bodźców nie ma tak naprawdę czasu, by spojrzeć „pod maskę”. By zobaczyć, jakie naprawdę jest czyjeś życie, jak wyglądają czyjeś osiągnięcia w szerszym kontekście. Co z tego, że ktoś zarabia furmankę pieniędzy, jeżeli przypłaca to zdrowiem, zapracowując się na amen? Albo co jeżeli czyjaś szczupła figura bardziej jest efektem skaplela niż diety i ćwiczeń? Nie mamy czasu zajrzeć „pod maskę”, więc nasz mózg korzysta z tzw. „efektu aureoli”. Dla tych co nie wiedzą – efekt ten polega na przypisywaniu danej osobie szeregu pozytywnych cech bazując tylko na jednej. Dlatego właśnie atrakcyjne kobiety dostają w na procesach krótsze wyroki niż nieatrakcyjne, bo przecież „jeżeli ktoś jest ładny, to nie może być kryminalistą”. Tak samo my, widząc że ktoś ma zdjęcie zrobione gdzieś w egzotycznym kraju, od razu zakładamy, że nie tylko powodzi mu się finansowo, ale też na pewno ma dużo znajomych czy jest spełniony zawodowo.

Oczywiście – social media ≠ depresja

Na portalach pokroju Facebooka często wiesza się psy, bo i łatwo ten portal oczernić, przyjemnie się go krytykuje. Dlatego moim zdaniem porady pt. „odstaw Facebooka” dla osób z depresją, z problemami samooceną czy też jakimikolwiek innymi zaburzeniami są tylko niewiele lepsze niż „weź się w garść”. Bo Facebook (ani żadne inne social medium) nie powoduje depresji. Ba, odpowiednio używany może posłużyć do znalezienia wsparcia, którego nie jest w stanie okazać najbliższe środowisko. Dlatego remedium (moim zdaniem) nie jest w tym wypadku łatwe. Prosto jest bowiem mówić, by korzystać z Facebooka „odpowiedzialnie”, po pierwsze dlatego, że słowo „odpowiedzialnie w tym kontekście nic nie znaczy, a po drugie – mi jako osobie zdrowej łatwo jest mówić o tym, że wystarczy „kierować się podstawowymi zasadami” by nie dać sobie wejść do głowy.