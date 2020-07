Demonizujemy social media, żeby samemu stać się mniej demonicznymi

Dziś też mamy takiego demona, a imię jego social media

Po co ten cały przydługi wstęp i gadanie o średniowiecznych wierzeniach? Ano dlatego, że choć dziś mało kto twierdzi, że Rusałki, Baby Cmentarne czy Kaduki istnieją naprawdę, tak wiele osób zdaje się mieć przeświadczenie, że istnieje w naszym życiu sfera, która jest kompletnie oderwana od życia codziennego – social media. Ile razy już to słyszeliśmy, że tyle teraz hejtu w tych social mediach? Że social media wzbudzają w ludziach najniższe instynkty. Że to social media są źródłem fake newsów czy cyberbully’ingu. I nie ma się takim twierdzeniom co dziwić. Czytając niektóre komentarze aż ciężko sobie wyobrazić, że stoją za nimi ludzie, którzy na co dzień jadą z nami jednym tramwajem czy autobusem.

Ale taka jest prawda.

Social media to Ty, ja i każdy inny

Jeżeli nie oglądaliście na YouTube „Krótkiego filmu o prawdzie i fałszu” – zdecydowanie wam to polecam. Dlaczego? Ponieważ burzy on jeden z najpowszechniejszych mitów, stojących u podstaw twierdzenia o „złych social mediach” – mitu o własnej nieomylności. Mówi się, że ludzie w internecie rozpowszechniają fake newsy, ale rzadko kto zwraca uwagę na to, ile jego wpisów i komentarzy bazowało na przekonaniach, nie na faktach. Ile jego dyskusji miało zaledwie zabarwienie merytoryczne, przykrywające pod sobą rozmowę o ideach i wierzeniach. I to tylko jeden z kilkudziesięciu sposobów, w jaki fałszywe, niesprawdzone informacje krążą po sieci rozprzestrzeniane… przez nas. Tak samo jest z hejtem – chociaż dla nas nasz wpis jest od niego wolny, dla kogoś innego może być największą podłością dotykającą tego, co boli go najbardziej.