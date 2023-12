Policja dorwała warszawskich „telefonistów”. Ich ofiary straciły ponad 160 tysięcy zł.

Rok kończmy – oby już ostatnimi – doniesieniami o kolejnym przypadku wykorzystywania metody „na policjanta” przez cyberprzestępców, tym razem szczęśliwie zakończoną zatrzymaniem. Grupa warszawskich oszustów wyłudzała pieniądze od osób starszych, opowiadając im historię o rzekomym wypadku bliskich.

Sprawców złapano na gorącym uczynku podczas odbioru pieniędzy

Metody „na policjanta” lub „na wypadek” nie trzeba chyba nikomu szczegółowo tłumaczyć – to proste oszustwo osadzone na podstawowych ludzkich emocjach, głównie trosce o bezpieczeństwo rodziny. Niestety pomimo prostoty jest całkiem skuteczne, zwłaszcza zastosowane wobec osób w podeszłym wieku, które mają trudności z weryfikowaniem informacji. To właśnie emeryci stali się grupą docelową warszawskich cyberprzestępców, którzy działali w zorganizowanej grupie w przedziale wiekowym od 18 do 39 lat.

Źródło: Depositphotos

Jak podaje portal polskiej policji, sprawców udało się złapać w zasadzie na „gorącym uczynku”. Funkcjonariusze wiedzieli bowiem, że oszuści działają na terenie jednego z centrów handlowych i to właśnie w jego okolicach „telefoniści” wykonywali połączenia do ofiar. Osoby odpowiedzialne za kontakt przekonywały swoich rozmówców, że bliski spowodował wypadek, przez co potrzebne są mu pieniądze. Sprawcy następnie umawiali się z ofiarami na przekazanie środków i to właśnie podczas takiej „wymiany” policja zatrzymała 29-letniego oszusta, będącego członkiem grupy.

Połączenia wykonywano z dwóch samochodów stojących na parkingu galerii, będących pod obserwacją policji. Gdy okazało się, że zatrzymany 29-latek posiada w niesionej reklamówce sporą sumę pieniędzy, funkcjonariusze od razu wkroczyli do akcji i zatrzymali osoby znajdujące się w samochodach. W trakcie przeszukania znaleziono liczne karty SIM, książki telefoniczne na nośnikach, kilka telefonów oraz zapiski z danymi pokrzywdzonej – w tym adres, numer telefonu i oczekiwaną sumę pieniędzy.

Policja przekazała, że sprawcy zostali aresztowani na 3 miesiące. Ofiary ich dotychczasowej działalności straciły ponad 160 tys. złotych.

