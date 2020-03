Zalecenie niewychodzenia z domu przekłada się w dużej mierze na naszą aktywność fizyczną — to raczej dla nikogo nie jest specjalnym zaskoczeniem. Zamiast zakupów, wyjścia na siłownię czy najzwyklejszy spacer — jesteśmy zmuszeni zostać w domu. Najwięksi szczęściarze z domowymi siłowniami prawdopodobnie wciąż robią co w ich mocy, by nie wyjść z formy, reszta improwizuje jak może — ćwicząc z wirtualnymi trenerami i korzystając z najlepszych aplikacji do ćwiczeń w domu. Ale spadki widać gołym okiem — prawdopodobnie dokładnych liczb w tym temacie nigdy nie poznamy, ale jeżeli zastanawiacie się jak to wygląda wśród użytkowników urządzeń FitBit — to mamy odpowiedź.