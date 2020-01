Philips oskarża Fitbita i Garmina o naruszenie patentów

Philips idzie na wojnę z Fitbitem, Garminem i innymi producentami wearables

Holenderska firma zgłosiła się do amerykańskich władz twierdząc, że została naruszona ich własność intelektualna. Oskarża Fitbita, Garmina, Maintek, Iventec i Ingram Micro. Firma domaga się wprowadzenia zakazu importu urządzeń producentów lub wprowadzenia ceł. Zostało wszczęte dochodzenie mające ustalić czy faktycznie patenty lub rozwiązania, których właścicielem jest Philips zostały bezprawnie wykorzystane przez rzeczone firmy.

Naszym zdaniem te oskarżenia są nieuzasadnione, a wynikają z tego, że Philips nie poradził sobie na rynku wearables.

– twierdzi Fitbit

Philips natomiast poinformował, że od trzech lat prowadził rozmowy z Fitbitem i Garminem, których tematem były licencje na rozwiązania Philipsa – firma chce, by „ich własność intelektualne była przez firmy trzecie szanowana w ten sam sposób, jak Philips szanuje własność intelektualną firm trzecich„.

Jestem bardzo ciekawy dwóch rzeczy. Jak zakończy się ten spór i o co dokładnie chodzi. Jakie konkretne rozwiązania Philipsa zostały wykorzystane w sprzętach wiodących producentów urządzeń wearables? Bo to, że Philips na rynku gadżetów ubieralnych nie ma żadnej pozycji, to jest akurat jasne. Nie oznacza to jednak z góry, że nie posiada żadnych ciekawych, innowacyjnych i opatentowanych rozwiązań, które świetnie sprawdziłyby się w tej kategorii technologicznych produktów.

