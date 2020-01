Xiaomi Mi Band 5 z większym ekranem i płatnościami zblizeniowymi

Xiaomi Mi Band 4 to jedna z najpopularniejszych opasek sportowych na świecie i w Polsce. Nie była jednak perfekcyjna, przynajmniej nie na nasze warunki. Może nowszy model to wszystko naprawi? Xiaomi Mi Band 5 będzie wyposażona w NFC. To jednak nie NFC tylko z obsługą Mi Pay, ale z możliwością płatności za pomocą Google Pay lub innych metod transakcji zbliżeniowych, a to już bardzo dobra wiadomość.

Informację potwierdziła należąca do Xiaomi firma Huami. Informacja krążyła już w sieci od jakiegoś czasu, jednak to tej pory była tylko plotką i wstępnymi przewidywaniami. To jednak nie koniec nowych informacji. Xiaomi Mi Band 5 będzie miała większy, dotykowy ekran AMOLED 1,2 cala. Jednocześnie ekran ma być jaśniejszy i bardziej kontrastowy. Zapewniona ma być lepsza czytelność nawet w pełnym słońcu. Wśród tych wszystkich doniesień zaczęto też więcej mówić o potencjalnej cenie opaski. W Chinach miałaby kosztować 179 juanów, czyli około 100 zł. Na chińską premierę musimy poczekać aż do czerwca. A ile będziemy musieli wyczekiwać na europejską premierę i cenę? Tego na ten moment niestety nie wiadomo. Znając jednak życie powinniśmy spodziewać się podwyżki cen na arenie międzynarodowej.

Źródło: Tizenhelp