Smartwatche i ringi to zdrowotna rewolucja? Lekarze są sceptyczni

Urządzenia ubieralne, takie jak smartwatche czy inteligentne pierścienie, stały się kluczowym elementem wielomiliardowego przemysłu technologicznego. Najczęściej są to produkty skierowane do osób aktywnych fizycznie, mierząc kroki i oferując plany treningowe. Sporo jednak narzędzi powiązanych jest bezpośrednio ze zdrowiem i parametrami organizmu. Wearables pozwalają na sprawdzenie tętna, ciśnienia, saturacji, jakości snu i wielu innych.

Z pozoru może wydawać się to prawdziwą rewolucją. W końcu teraz każdy może śledzić ważne informacje o własnym organizmie na bieżąco i w razie jakichkolwiek wątpliwości udać się do specjalisty. Jednak niektórzy lekarze wydają się być sceptyczni i wyrażają swoje obawy.

Brytyjski minister zdrowia Wes Streeting zaproponował udostępnienie urządzeń ubieralnych milionom pacjentów NHS w celu monitorowania z domu objawów, takich jak reakcje na terapie nowotworowe. Z kolei producenci, jak Oura, umożliwiają użytkownikom pobieranie raportów zdrowotnych, które można przedstawić lekarzowi.

Dr Jake Deutsch, amerykański lekarz współpracujący z Oura, twierdzi, że dane z urządzeń pomagają precyzyjniej oceniać ogólny stan zdrowia. Jednak nie wszyscy lekarze podzielają ten entuzjazm. Dr Helen Salisbury, lekarz rodzinny z Oksfordu, zauważa wzrost liczby pacjentów przychodzących z danymi ze swoich urządzeń, co jednak budzi jej obawy.

Obawiam się, że społeczeństwo staje się nadmiernie skoncentrowane na monitorowaniu ciała i może to prowadzić do hipochondrii. Obawiam się, że będziemy zachęcać ludzi do ciągłego monitorowania wszystkiego i wizyt u lekarza za każdym razem, gdy urządzenie uzna, że są chorzy, zamiast wtedy, gdy sami tak uważają.