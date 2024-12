Koniec z lodem w Oceanie Arktycznym. To naglący problem

Według najnowszych badań naukowych pierwszy dzień bez lodu w Arktyce może nadejść już w tej dekadzie. Badacze z Uniwersytetu Kolorado w Boulder oraz Uniwersytetu w Göteborgu użyli zaawansowanych modeli komputerowych, by przewidzieć, kiedy ten przełomowy moment nastąpi. W tym kontekście "bez lodu" oznacza, że powierzchnia lodu morskiego zmniejszy się do 1 miliona kilometrów kwadratowych lub mniej.

Wyniki badań wskazują na szeroki zakres możliwości. W skrajnych przypadkach dzień ten może nadejść już za trzy lata, chociaż bardziej prawdopodobny scenariusz zakłada okres od 7 do 20 lat. Co istotne, prognozy te pozostają aktualne nawet przy znaczącym ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych – co, niestety, wciąż pozostaje wyzwaniem na globalną skalę.

Koniec lodu w Oceanie Arktycznym?

Analiza wykazała, że ekstremalne warunki pogodowe mogą przyspieszyć ten proces. Trzy kolejne sezony z wyjątkowo ciepłą jesienią, zimą i wiosną mogą doprowadzić do stopienia niemal całego lodu w Arktyce latem. W takich latach jesienne ochłodzenia przychodzą z opóźnieniem, zimowe temperatury utrzymują się powyżej -20°C, a wiosna zaczyna się nawet miesiąc wcześniej. Latem zaś temperatury mogą przekroczyć 10°C, co w połączeniu z burzami dodatkowo osłabia pokrywę lodową.

Zespół wykorzystał 11 różnych modeli klimatycznych do przeprowadzenia 366 symulacji zmian klimatu w latach 2023–2100. Odkryli, że pierwszy dzień bez lodu w Arktyce mieści się w dość szerokim zakresie możliwości: może nastąpić już za trzy lata, ale może również nie wydarzyć się przed końcem stulecia.

Choć pierwszy dzień bez lodu w Arktyce nie zmieni sytuacji natychmiast, będzie wyraźnym sygnałem, że doszło do fundamentalnych zmian w ekosystemie. Lód morski pełni ważną funkcję w odbijaniu promieni słonecznych, a jego brak spowoduje, że ciemniejsze wody oceanu będą absorbować więcej ciepła, przyspieszając ocieplenie klimatu.

Zmniejszenie pokrywy lodowej wpłynie także na globalne wzorce pogodowe. Możemy spodziewać się bardziej ekstremalnych zjawisk, takich jak gwałtowne burze czy upały.

Grafika: depositphotos