Plaster, który w nieinwazyjny sposób sprawdzi, czy rana odpowiednio się goi - a to wszystko za naprawdę niewielkie pieniądze. Wydaje się niemożliwe, a jednak. Poznajcie SmartHEAL.

SmartHEAL to polski produkt. Kolejna innowacja w dziedzinie technologii medycznej

Warto na początku zaznaczyć, że pomysł ten został wybrany zwycięzcą polskiego etapu krajowego tegorocznej edycji Konkursu Nagroda Jamesa Dysona. SmartHEAL to w istocie inteligentny plaster, który po naklejeniu na ranę jest w stanie natychmiastowo wykryć zmiany pH wraz ze stanem zapalnym. Ponadto, oczywiście, opatrunek dobierze właściwe leczenie - a to wszystko w momencie, w którym mamy naklejony plaster na skórę. Nie musimy go odklejać, robić dodatkowych rzeczy czy używać specjalnych medykamentów. Wszystko dzieje się samo.

Inteligentne plastry lekiem na rany przewlekłe. To dużo ważniejsze, niż może się wydawać

Problem z niewłaściwym gojeniem się ran jest naprawdę istotny i może być zaskakująco tragiczny w skutkach. Zazwyczaj proces gojenia nie powinien przekraczać ośmiu dni - są jednak różne sytuacje, w których nie dochodzi do całkowitego odbudowania tkanek - a to zwiększa ryzyko wszelkich zakażeń czy niechcianych powikłań, a nawet ran przewlekłych. Na ostatni z wymienionych czynników cierpi blisko 20 milionów ludzi na świecie, więc nie powinniśmy bagatelizować tego problemu.

Niestety, częstotliwość występowania takich ran stale wzrasta, na co wpływa starzejące się społeczeństwo. Rany przewlekłe występują u niemal 15% populacji osób w wieku podeszłym - co gorsza, aż 28% pacjentów po 70. roku życia, zmagających się z ranami przewlekłymi, umiera z powodu ich powikłań.

SmartHEAL może powstrzymać te wydarzenia. Plaster, który sam może zdiagnozować proces gojenia się rany i dobrać właściwe leczenie jest niesamowicie istotny, szczególnie w erze postpandemicznej. Rzeczywistość po wybuchu COVID-19 znacznie się zmieniła, więc jest to idealna alternatywa dla standardowych i tradycyjnych analiz ran. Zamiast jechać do przychodni - wystarczy nakleić plaster.

Jak działa ten plaster?

Za zbadanie naszej rany odpowiedzialny jest sensor elektrochemiczny. Wysięk z rany trafia do dwóch elektrod: referencyjnej oraz wskaźnikowej. Kwasowość lub zasadowość odczynu jest wyznaczana na podstawie różnicy potencjałów elektrod, a następnie za pomocą anteny RFID wynik będzie odczytywany przez pacjenta lub personel medyczny. Oczywiście, laboratoryjne badanie próbki z rany jest zdecydowanie bardziej dokładne, jednak ciężej dostępne i droższe.

Tomasz Raczyński, lider zespołu SmartHEAL, zdradza:

W naszych pracach badawczych opracowaliśmy szereg autorskich, nowatorskich kompozytów do wytwarzania elektroniki techniką sitodruku, wykorzystując materiały takie jak nanorurki węglowe, grafen czy płatki srebrowe. Połączenie technologii sitodruku oraz termotransferu w dziedzinie wytwarzania czujników jest niekonwencjonalnym podejściem, które daje szansę na opracowanie rozwiązań sensorycznych w dostosowanej przemysłowo technologii – umożliwiając szybkie przejście z akademickiego prototypu do komercyjnego produktu. Innowacyjne kompozyty tekstroniczne i techniki druku elektroniki, umożliwiają integrację sensora bezpośrednio na powierzchni opatrunku i skalowalną produkcję w cenie poniżej 50 groszy za sensor.

Inteligentne plastry nie będą drogim wynalazkiem

Wspomniana przez Raczyńskiego cena jest tutaj kluczowa. W momencie, kiedy plastry faktycznie będą dostępne w takich pieniądzach, będzie to rzecz dostępna bez problemu dla większości ludzi. Jest to bez dwóch zdań doskonała informacja i coś, co może być kartą przetargową dla plastrów polskiego zespołu.

Wiele dzieł technologii medycznej niesie za sobą sporo innowacji, lecz proporcjonalnie ogromna jest cena. W tym wypadku mówimy jednak o potrzebnym i solidnie wykonanym produkcie, który umożliwi zniwelowanie ryzyka rany przewlekłej każdej osobie. Z racji wygrania konkursu, SmartHEAL otrzyma 27 tysięcy złotych na dalszy rozwój swojego projektu. Nam nie pozostaje nic innego, jak trzymać kciuki.

Źródło: MamStartup