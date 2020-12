Wybieramy smartfony z najlepszą baterią. Te urządzenia nie proszę co chwila o ładowarkę

Nieźle w temacie czasu pracy na jednym ładowaniu radzi sobie również Samsung Galaxy S20 Ultra, choć w tym modelu trzeba pamiętać, że najlepsze wyniki dla baterii osiągniecie zmniejszając częstotliwość odświeżania ekranu do 60 Hz (dla porównania – ze 120 Hz czas pracy na ekranie spada aż o 3 godziny). Po około 30 minutach ładowania rozładowanego telefonu otrzymamy baterię ze wskaźnikiem 60%.

iPhone 11 Pro Max

Dość niezłym czasem pracy na jednym ładowaniu może się również pochwalić iPhone 11 Pro Max. Ten najdroższy i największy model ubiegłorocznego iPhona ładuje się w 30 minut do 48%, a dłuższy czas pracy zawdzięcza procesorowi A13 Bionic w połączeniu z największą w ubiegłorocznej linii baterią.

Jak rysuje się przyszłość telefonów z mocną baterią?

O wykorzystaniu grafenu czytamy już od wielu lat, jednak nic konkretnego z tego nie wynikło – sporo obietnic, brak namacalnych rozwiązań i faktycznych baterii, które miałyby zmienić świat smartfonów. W połowie 2019 roku Samsung zapowiedział, że z końcem 2020 lub w 2021 roku pokaże konkretne rozwiązanie i zaprezentuje pierwszy smartfon z grafenową baterią. Miałaby ona pozwolić przechowywać o 45% więcej energii niż klasyczne ogniwo litowo-jonowe, a czas ładowania od 0 do 100% miałby zostać skrócony do 30 minut. Taka grafenowa bateria miałaby być też bardziej trwała, co przełożyłoby się na trzymanie przez nią swoich właściwości dłużej niż klasyczne rozwiązania. Pozostaje trzymać kciuki, by Samsung dotrzymał słowa i już niedługo pokazał smartfon z grafenową baterią.

Do tego jednak czasu producentom pozostają dwie kwestie do ulepszania – zwiększanie rozmiaru baterii i optymalizacja podzespołów oraz systemów operacyjnych. Z tym pierwszym może być trudniej, bowiem smartfony z bateriami o pojemności 5000 mAh i więcej nie są na ogół smukłe i fizycznie jeszcze większe ogniwa sprawiają, że urządzenie staje się grubsze, a co za tym idzie mniej poręczne. Dużo lepszym rozwiązaniem jest zmniejszanie zapotrzebowania na prąd w podzespołach oraz jeszcze lepsza optymalizacja systemów operacyjnych. A to dzieje się cały czas – przy premierze nowych procesorów mobilnych producenci chętnie chwalą się zmniejszonym zapotrzebowaniem na energię. To samo jeśli chodzi o nowe wersje systemów operacyjnych Android oraz iOS. Problem w tym, ze pozostałe układy (na przykład wyższe odświeżanie ekranów) zwiększa zapotrzebowanie na energię, przez co – mówiąc kolokwialnie – wychodzi na zero. Tu niestety również nie widać, by na horyzoncie malowała się rewolucja i nagle smartfony zaczęły działać na jednym ładowanie dwukrotnie dłużej.

Czy teraz jest dobry czas na zakup telefonu z wydajnym akumulatorem?

Tak naprawdę każdy czas jest dobry na zakup smartfona z wydajnym akumulatorem. Im więcej nowości ląduje w tego typu urządzeniach, tym więcej energii zużywają. Od jakiegoś czasu zachwycamy się ekranami z wysokimi wartościami odświeżania i faktycznie – różnica względem klasycznych 60 Hz jest bardzo duża, zdecydowanie zauważalna. Ale wiąże się to również z większym zużyciem energii. Dlatego kiedy taki na przykład Samsung zwiększał odświeżanie ekranów w swoich flagowych Galaxy z serii S, starał się przede wszystkim zrównać czas działania smartfona z wcześniejszym modelem.

Raczej nigdy już nie powrócą czasy ładowania telefonów raz na tydzień lub dwa i nie ma sensu w ogóle tego wspominać. Urządzenia były zupełnie inne, korzystaliśmy z nich w inny sposób. Na rynku musiałaby wydarzyć się rewolucja w segmencie baterii by cokolwiek diametralnie się zmieniło. Dlatego właśnie za telefon z bardzo dobrą baterią i czasem pracy uważa się urządzenie, które pozwala z siebie korzystać dwie doby na jednym ładowaniu. A tak praktycznie – jeden pełny dzień zadowala większość użytkowników. Jesteśmy po prostu przyzwyczajeni do tego, że zostawiamy smartfona do ładowania na noc. Ale są też inne przyzwyczajenia – ja na przykład przy dwóch ładowarkach bezprzewodowych staram się po prostu odkładać na nie swoje urządzenie, więc tak naprawdę nigdy się ono nie rozładowuje – tym samym zrezygnowałem z cyklicznego podłączania smartfona do kabla. Inni natomiast mają ultraszybkie systemy ładowania i też całkowicie zmienili swoje dawne przyzwyczajenia.

Wybierając smartfona bardzo wiele osób zwraca uwagę na czas pracy na jednym ładowaniu, ale trzeba pamiętać, że każdy korzysta z urządzenia w nieco inny sposób. I choć zasadniczo wybierając urządzenie z najdłuższym czasem pracy na ekranie, najprawdopodobniej Wy również wyciągniecie z niego najwięcej – to jednak wszystko zależy od tego, co robicie na urządzeniu. Jak macie ustawioną jasność ekranu, ile powiadomień przychodzi na urządzenie – czy gracie. Szczególnie elektroniczna rozrywka jest bardzo prądożerna, angażuje bowiem mocno podzespoły smartfona wyciągając z nich wszystko, co drzemie w urządzeniu. Wtedy bateria potrafi spadać naprawdę szybko. Smartfon natomiast będzie się zachowywał zupełnie inaczej kiedy jest używany w standardowy sposób. Znam też osoby, które codziennie korzystają ze zintegrowanych systemów oszczędzania energii, co oczywiście pozytywnie wpływa na czas pracy urządzenia i potrafi zdecydowanie je wydłużyć. Czas pracy skraca się również jeśli korzystacie z bezprzewodowych słuchawek, a na nadgarstku macie smartwatcha, który regularnie łączy się ze smartfonem wymuszając na nim ciągłe trzymanie bezprzewodowego połączenia. Dużo zależy również od tego, czy korzystacie z WiFi, czy mobilnej transmisji danych – a tu również trzeba pamiętać, że w jednym miejscu smartfon bez problemu znajdzie zasięg, w innym będzie go nagminnie szukał. Czasowi pracy na baterii nie pomaga również roaming. Warto mieć te rzeczy na uwadze przeglądając testy i zestawienia smartfonów z najlepszymi bateriami – po prostu może się okazać, że osiągniecie niższe czasy pracy niż testerzy.