Smartfony są za drogie? Spokojnie, będą jeszcze droższe

Niedawno mieliśmy w świecie Androida dwie dosyć ważne premiery, które pomimo tego, że dotyczyły modeli różnych producentów, spotkały się z takim samym przyjęciem. Chodzi oczywiście o OnePlusa 8 Pro i Xiaomi Mi 10 Pro. Wspólny werdykt dla obu tych smartfonów brzmiał w tym wypadku – jest drogo. I to nie tylko dlatego, że telefony same z siebie kosztują odpowiednio 4700 zł i 4400 zł. To co zabolało fanów marek to fakt, że w przeciągu jednej generacji ceny podskoczyły o kilkadziesiąt procent. Poprzednik Xiaomi – model Mi 9T Pro w wersji 6/128 kosztował w Polsce 2000 zł. Jeżeli ktoś chciał, mógł ściągnąć z Chin Mi 9 Pro 5G 12/256 za około 2500 zł. Przeskok do 4400 zł za nowy model może się więc okazać dla wielu bardzo bolesny. Niestety, takie zmiany to tylko wierzchołek góry lodowej, ponieważ procesy na światowych rynkach sugerują, że za chwilę ceny smartfonów w każdym przedziale cenowym mogą poszybować w górę.

Produkcja zakładnikiem walki politycznej

O tym, że Chińscy producenci nie mają łatwego życia w związku z amerykańskimi sankcjami pisaliśmy już nie raz. Sytuacja jest szczególnie trudna, jeżeli chodzi o rynek półprzewodników. Bardzo szczegółowy tekst o tym napisał niedawno nasz redakcyjny kolega Krzysiek. Polecam go przeczytać, ponieważ pozwoli to złapać szerszy kontekst dla tego, co chcę dziś poruszyć. To, co należy wiedzieć, to że w przypadku smartfonów za produkcję podzespołów odpowiada tak naprawdę kilka kluczowych firm. Jeżeli chodzi o półprzewodniki, z których zbudowane są procesory Apple, MediaTeka, Snapdragona czy HiSillicon, to wytwarza je zlokalizowana na Tajwanie firma TSMC. I pomimo, że Tajwan znajduje się poza granicami Ameryki, to właśnie USA ma kluczowe zdanie w kwestii tego, co dzieje się w fabryce, ponieważ zarówno licencje jak i narzędzia do projektowania procesorów znajdują się po stronie czerwono-biało-niebieskich. Dzięki temu mogą oni wywierać presję na inne firmy, i to włąśnie przez to chiński HiSillicon o przejściu na proces produkcyjny 3nm może na razie zapomnieć.