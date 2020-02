Pamięć na USB

Myślę, że warto zacząć od dosyć podstawowego elementu, czyli dedykowany dysk SSD lub HDD, w zależności od potrzeb i celu wykorzystania, lub też pendrive. Można je łatwo podpiąć do telefonu przez złącze USB pod warunkiem, że sam sprzęt oferuje wsparcie dla USB OTG. Na szczęście producenci najczęściej je zapewniają, również w przypadku modeli z niższej półki.

W ten sposób możemy łatwo zarządzać naszym multimedialnym archiwum, które nie zawsze warto przechowywać w chmurze. Przy samym zakupie warto kierować się rozmiarem nośnika i jego wagą. Szczególnie w przypadku dysków jest to przydatne, aby dało się je wygodnie ze sobą przenosić.

Jednocześnie w wielu przypadkach może okazać się to bardziej elastyczna opcja niż sama karta microSD, szczególnie że niektóre modele w ogóle ich nie wspierają. W ten sposób mamy narzędzie, które podepniemy właśnie do smartfona, laptopa, komputera, telewizora.

Klawiatura i myszka – podstawa takiego zestawu

Nie sposób jednak zapomnieć tu o elementarnej rzeczy w zestawie komputerowym ze smartfonem w roli głównej. Mianowicie chodzi o klawiaturę i myszkę. Można kombinować tu z akcesoriami podpinanymi na złącz USB, ale moim zdaniem warto postawić na wygodę, tj. wersje na Bluetooth.

Sama konfiguracja przebiega prosto i szczególnie w przypadku klawiatury możemy być pewni, że znacząco poprawi wygodę pisania. Przy pracy z dokumentami pozostaje to nieoceniony dodatek. Ponadto możemy przepinać taką klawiaturę między dowolnymi urządzeniami, np. ze smartfona do tabletu.

Sama myszka to już bardziej skomplikowany temat, ponieważ nie zawsze system urządzenia będzie ją wspierał. Na szczęście w przypadku sprzętów z ekranami dotykowymi brak myszki czy gładzika nie jest w ogóle bolesny. Przydaje się za to w zestawie omówionym poniżej.

Propozycje od firm: tak może wyglądać przyszłość

Moim zdaniem najciekawszymi rozwiązaniami dla urządzeń mobilnych, które pozwalają zastąpić pełnoprawny komputer PC smartfonem, pochodzą właśnie od dwóch producentów. Jednym z nich jest Huawei, mający obecnie na głowie poważniejsze problemy niż rozwijanie takiej platformy, a drugim Samsung. Samsung Dex to naprawdę przemyślane rozwiązanie. Wystarczy, że podepniemy sprzęt kablem USB typu C do zewnętrznego monitora i już możemy korzystać z telefonu jak ze zwykłego komputera. Do tego możemy skorzystać z już wcześniejszych wspomnianych akcesoriów i mamy porządne narzędzie pracy. Do pracy biurowej czy przeglądania sieci nie potrzebujemy nic więcej.

Sam Dex miał potencjał na więcej za sprawą Linux on Dex. Chodziło w nim o to, że na telefonie uruchamiane było Ubuntu, dzięki czemu smartfon świetnie nadawał się nawet do zastosowań programistycznych i moim zdaniem zapowiadało się to znakomicie. Niestety, firma zrezygnowała z dalszego rozwoju. Spodziewam się, że wolą rozwijać swoją bliską współpracę z Microsoftem niż oferować konkurencyjne rozwiązanie do laptopów z Windows 10 on ARM. Mam zresztą nadzieję, że kolejne firmy pójdą w tym kierunku. Mamy smartfon, stację dokującą w domu lub w pracy, podpinamy się kablem i już możemy pracować.

Smartfon zamiast komputera – czy jesteśmy na to gotowi?

Jestem przekonany, że rynek komputerów konsumenckich będzie zmierzał w stronę coraz lżejszych, prostszych platform. Owszem, muszą zostać zmienione jeszcze nawyki samych klientów, ale widać już, że technologia mobilna jest gotowa na to przejąć schedę po starszych pecetach. Myślę, że smartfon mogą naprawdę dosyć szybko je zastąpić, szczególnie jeżeli będą rozwijać się platformy pokroju Dexa od Samsunga.

Czy wyobrażacie sobie już smartfon zamiast komputera? Jak oceniacie takie podejście?