Niezbyt znana firma i niezbyt znany smartfon, nie znaczy to wcale że nieciekawy. Planet Computers wypuściło właśnie aktualizację dla swojego sprzedawanego za 860 dolarów smartfona Cosmo Comunicator, dzięki której pojawiła się możliwość zainstalowania na urządzeniu Debian Linux równolegle z systemem Android. Dla posiadaczy urządzenia to niezła gratka, bo taką funkcję zapowiadano jeszcze w grudniu 2018 roku.

Menu startowe urządzenia pozwoli po instalacji wybrać z jakiego systemu operacyjnego użytkownik będzie korzystał – co więcej, instalacja Linuksa w żaden negatywny sposób nie wpłynie na samego Androida i jego aktualizacje. Oczywiście możliwość instalacji drugiego systemu skierowana jest raczej do bardziej zaawansowanych użytkowników i wymaga na przykład podziału pamięci smartfona na partycje. Przyda się też choć minimalna znajomość systemu Linux.

Nie jest to jeszcze idealne rozwiązanie, bo choć smartfon Cosmo posiada fajnie wyglądającą i użyteczną klawiaturę fizyczną, to nie obsługuje myszki – trzeba więc się wspierać dotykowym 6-calowym ekranem i za jego pomocą obsługiwać kursor. Traktowałbym ten sprzęt raczej jako ciekawostkę, ale możliwość posiadania w kieszeni malutkiego komputera z zainstalowanym Linuksem to na pewno coś, na co od wielu lat czekali użytkownicy tego systemu. Dla przypomnienia – Cosmo Comunicator to urządzenie, które cieszyło się dużą popularnością w crowdfundingowym serwisie Indiegogo, gdzie swego czasu zebrało ponad 2,1 miliona dolarów od ponad 4 tysięcy wspierajacych.

