Smart home – inteligentny sposób na komfortowe życie

Po co mi smart home?

Takie pytanie zadają sobie osoby, które wahają się, czy zrobić jeden krok i wejść do świata innowacyjnych, zaawansowanych technologii. Niektórym może wydawać się, że wyposażenie wnętrza domu w smart rozwiązania odbierze mu przytulności czy walorów dekoracyjnych. Nic bardziej mylnego! Przykład? Produkty i pomysły marki Somfy, czyli wiodącego producenta systemów smart home. To właśnie przy ich pomocy dom zyskuje naprawdę przyjemny, klimatyczny charakter. I to już od samego progu! A to dopiero początek korzyści, jakie można uzyskać dzięki technologiom spod znaku smart home. Każdy, kto marzy nie tylko o ciepłym i przytulnym, ale także wygodnym, ekonomicznym mieszkaniu czy domu zamiast zastanawiać się – po co mi smart home powinien postawić sobie pytanie – jakie smart rozwiązania wybrać?

No właśnie… jakie smart rozwiązania wybrać?

Smart home to swoisty ekosystem, którego sercem jest centrala TaHoma®. To właśnie ona umożliwia zbudowanie sieci połączeń pomiędzy nią a kompatybilnymi urządzeniami oraz czujnikami. I to właśnie dzięki niej mogą one stworzyć spójny, zintegrowany system, którym można sterować za pomocą intuicyjnej aplikacji TaHoma®. Sprawną i niezawodną komunikację pomiędzy sterownikami, automatyką i napędami zapewnia technologia io-homecontrol®. Wybór tej technologii gwarantuje łatwą do zrozumienia i opanowania obsługę, elastyczność, komfort oraz informację zwrotną, czy nasze polecenie wydane za pośrednictwem smartfonu zostało wykonane poprawnie. Dzięki io-homecontrol® dom staje się io-ready już od momentu podłączenia pierwszego urządzenia, a rozbudowa systemu jest naprawdę prosta, nie wymaga prowadzenia kabli ani ponoszenia dodatkowych kosztów!

Tak naprawdę odpowiedź na pytanie, jakie smart rozwiązania wybrać powinna brzmieć… to zależy! I to od wielu czynników, a najważniejszymi z nich są nasze indywidualne oczekiwania i potrzeby.

Smart home a bezpieczeństwo

Zaczniemy zatem od jednej z najważniejszych potrzeb, czyli poczucia bezpieczeństwa. Dom powinien być miejscem, w którym czujemy się swobodnie oraz mamy pewność, że członkowie rodziny i mienie są odpowiednio chronione. Nie jest tajemnicą, że najsłabszym punktem każdego mieszkania i domu są okna, dlatego powinno się zwrócić na nie szczególną uwagę przy zabezpieczeniu mieszkania. W rozumieniu smart home oznacza to wykorzystanie potencjału osłon zewnętrznych z napędem, czyli żaluzji fasadowych i rolet. Ich rola nie ogranicza się wyłącznie do tego, aby zapewnić odpowiednią dawkę intymności we własnych, przysłowiowych czterech ścianach, ale także, by chronić wnętrze przed wzrokiem niepowołanych osób. Dzięki możliwości zdalnego sterowania w każdej chwili i z dowolnego miejsca można regulować dopływ światła naturalnego, a także sprawdzić czy osłony zostały prawidłowo opuszczone, gdy nikogo nie ma akurat w domu. Daje to ogromne poczucie spokoju, bezpieczeństwa i kontroli nad tym, co jest dla nas niezwykle ważne i cenne!

Warto wspomnieć w tym miejscu również o kolejnym smart rozwiązaniu, a mianowicie inteligentnym ogrzewaniu. Zapewne wiele osób zastanawia się, jak nowoczesne technologie mogą wyręczyć nas w uzyskaniu komfortu cieplnego? To proste! Wystarczy zaopatrzyć się w zdalnie sterowany przez Internet termostat radiowy. To inteligentne urządzenie zapamiętuje nawyki domowników i pozwala zoptymalizować zużycie energii, a co za tym idzie oszczędzić! To ogromna korzyść zarówno dla domowego budżetu, jak i środowiska naturalnego! Warto bowiem wiedzieć, że wiele smart rozwiązań tworzonych jest z myślą i troską o zasoby naturalne, zgodnie z ideą eco friendly! Świat innowacyjnych rozwiązań smart home Somfy to świat przyjazny nie tylko użytkownikom, ale i naturze!

Rozwiązania smart a wygoda

Rolety i żaluzje sterowane przy pomocy aplikacji to także kwintesencja komfortu we własnym domu bądź mieszkaniu. Nie musimy nawet wstawać z fotela, by uniknąć oślepiającego blasku słońca czy wręcz przeciwnie, by stworzyć nastrojową atmosferę. Co więcej, decydując się na jedno z najbardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań smart home, czyli inteligentne scenariusze, można całkowicie zapomnieć nawet o klikaniu w aplikacji na smartfonie, by opuścić czy podnieść osłony okienne. Dzięki wspólnej sile i działaniu rolet z napędem połączonych z czujnikiem słonecznym Sunis i czujnikiem temperatury Thermis io, otrzymujemy automatyczny, zintegrowany system, który wykona to wszystko za nas! Naszym jedynym zadaniem jest ustawienie progowej wartości nasłonecznienia i temperatury, gdyż to od tych wskazań będzie uzależnione automatyczne działanie rolet i żaluzji fasadowych.