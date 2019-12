Słuchawki Huawei FreeBuds 3 – nowa, wyższa jakość dźwięku

W ostatnich latach mogliśmy dostrzec prawdziwą ewolucję na rynku słuchawek bezprzewodowych. Producenci prześcigają się w oferowaniu coraz to nowych i bardziej zaawansowanych rozwiązań, gwarantujących najlepsze muzyczne doznania. Jedną z rynkowych nowości są bezprzewodowe słuchawki FreeBuds 3 od Huawei. Po raz pierwszy zaprezentowano je na wrześniowych targach IFA 2019 w Berlinie. Dotychczas otrzymały one 9 prestiżowych nagród, m. in. od magazynu Android Authority. Eksperci docenili słuchawki przede wszystkim za długi czas działania, czystość dźwięku i innowacyjne funkcje, takie jak bezprzewodowe ładowanie, również za pomocą np. smartfona. Na uwagę zasługują także wygoda użytkowania i kompaktowe wymiary, które przypadną do gustu każdemu ceniącemu funkcjonalność audiofilowi.