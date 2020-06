Słuchawki które czyszczą się same? Poproszę, najchętniej ze smartfonem w zestawie.

Zobacz też: Słuchawki bezprzewodowe są wygodniejsze? Chyba żartujecie…

Samoodkażające się słuchawki LG HBS-FN6 Tone Free po wyjęciu z ładującego etui mają podziałać nawet do sześciu godzin. Czyszczące je pudełko ma zaś pozwolić na trzykrotne naładowanie ich do pełna, co daje 18 godzin bez szukania dodatkowego źródła prądu. Cena urządzenia nie jest jeszcze znana — wiadomo jednak, że w Korei zeszłoroczny model wyceniony zostały na niespełna 260 tys. wonów (czyli, według dzisiejszego kursu, niecałych 860 złotych). Nie liczyłbym specjalnie na to, że tegoroczny model będzie tańszy. No ale trzeba przyznać, że jeżeli będą grały przyzwoicie — to w obliczu obecnej sytuacji, marketingowo będą prezentować się świetnie. Pytanie tylko czy to wystarczy do tego, by zachęcić do siebie użytkowników? Na polskim rynku — szczerze wątpię, ale na zagranicznych: kto wie?