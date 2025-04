Słuchawek Apple nie będziesz chciał w ogóle zdejmować. Nowa funkcja zmieni wszystko

Jak wynika z najnowszych przecieków i plotek, AirPodsy w tym roku mają doczekać się zupełnie nowej opcji. Opcji, która całkowicie może wywrócić zasady gry do góry nogami.

W ostatnich latach coraz częściej na ulicach można zaobserwować użytkowników słuchawek dousznych i dokanałowych. Nie da się ukryć, że Apple ze swoimi AirPodsami wykreowało zupełnie nowy trend, przez co białe słuchawki wyraźnie się wyróżniają na ulicy. Ich właściciele regularnie noszą je całymi dniami - powodem niekoniecznie musi być słuchanie muzyki. Coraz częściej obserwuję je chociażby na koncertach, a wraz z nadchodzącą aktualizacją iOS 19, Apple dostarczy kolejny powód, by trudniej było nam się z nimi rozstać. Bowiem gigant z Cupertino ma wprowadzić opcję tłumaczenia na żywo, która może wywrócić do góry nogami codzienną komunikację.

fot. Kamil Świtalski

AirPodsy z tłumaczeniem na żywo w czasie rzeczywistym

Gdy AirPods pojawiły się po raz pierwszy, uchodziły za nowoczesną, bezprzewodową, alternatywę dla klasycznych słuchawek dousznych. Z biegiem czasu Apple nieustannie rozwijało ich możliwości. Tryb aktywnej redukcji szumów czy tryb kontaktu sprawiły, że słuchawki stały się chlebem powszednim dla uszu ich użytkowników. A wszystko wskazuje na to, że niebawem możey jeszcze bardziej nie móc się z nimi rozstać. Wprowadzenie funkcji aparatu słuchowego i ochrony słuchu w AirPods Pro 2 z systemem iOS 18.1 było kolejnym krokiem w stronę pełnej integracji z codziennym życiem. Teraz, wraz z iOS 19, Apple szykuje kolejną innowację: tłumaczenie rozmów w czasie rzeczywistym.

Jak działa tłumaczenie na żywo w AirPods?

Nowa funkcja będzie polegała na obustronnym tłumaczeniu rozmów.Jeśli użytkownik mówiący po angielsku słyszy osobę mówiącą po hiszpańsku, iPhone natychmiast przetłumaczy wypowiedź i odtworzy ją w słuchawkach AirPods po angielsku. Równocześnie słowa użytkownika mają zostać przetłumaczone na hiszpański i odtworzone ze smartfona. Jak wynika z informacji do których dotarł Mark Gurman, Apple planuje udostępnić tę funkcję na wybranych, już dostępnych w sprzedaży modelach AirPods. Choć nie wyklucza on również, że opcja ta będzie zarezerwowana dla nadchodzących AirPods Pro 3 z nowym chipem H3.

Idealne rozwiązanie dla środowisk wielojęzycznych... i nie tylko!

Dla osób mieszkających w międzynarodowych metropoliach, możliwość prowadzenia konwersacji z osobami mówiącymi w innych językach bez potrzeby sięgania po tłumacza to ogromny atut. Współczesne aglomeracje miejskie coraz częściej zamieniają się w językowe tygle, a AirPods z funkcją tłumaczenia na żywo mogą stać się niezastąpionym narzędziem w codziennych interakcjach, od zakupów po spotkania biznesowe.

To, jak płynne i naturalne będą te tłumaczenia, zależy oczywiście od tego jak Apple spisze się w temacie. Znając jednak firmę: oczekiwania są naprawdę wysokie. Firma słynie z dopracowanych funkcji, które integrują się z ekosystemem w sposób niemal niezauważalny. Funkcja ta już teraz budzi ogrom ciekawości, ale na ile Apple uda się ją dopracować i dopieścić... okaże się dopiero jesienią.