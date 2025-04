Apple wywróci iOS do góry nogami. Ta zmiana ucieszy wszystkich użytkowników

Apple w tym roku miałoby wywrócić iOS do góry nogami. Zmiany mają być zarówno wizualne jak i funkcjonalne - i szczerze mówiąc to właśnie te wieści o tych drugich cieszą najbardziej.

Już za niespełna dwa miesiące Apple oficjalnie zaprezentuje iOS 19 podczas swojej corocznej konferencji WWDC. Wśród wielu oczekiwanych zmian, jedna z nowości może szczególnie ucieszyć właścicieli smartfonów z dużymi ekranami. Jak wynika z najnowszych (nieoficjalnych) informacji, gigant może przenieść pole wyszukiwania pośród ustawień systemowych oraz innych aplikacji od Apple.

iOS 19 będzie wygodniejszy niż kiedykolwiek. Wszystko dzięki nowej lokalizacji pola wyszukiwania

Od momentu pojawienia się pierwszych przecieków na temat odświeżonego wyglądu systemu iOS 19, niemal wszystkie skupiały się na aspektach wizualnych. Tymczasem nadchodząca aktualizacja ma przynieść również konkretne usprawnienia z kwestii korzystania ze smartfona. I to takie, które mają mieć realny wpływ na wygodę codziennego użytkowania. Zmiany te odczują przede wszystkim właściciele największych smartfonów Apple - modeli z serii Pro Max oraz Plus.

Z informacji które przekazał Jona Prosser, Apple planuje przenieść pole wyszukiwania w aplikacji Ustawienia z górnej części ekranu, na sam dół. Miałby on teraz pojawić się tuż nad dolną belką nawigacyjną lub tzw. tab barem. To fundamentalna zmiana, która ułatwi korzystanie ze smartfona jedną ręką.

W aktualnej wersji iOS 18 pasek wyszukiwania znajduje się na samym szczycie aplikacji Ustawienia. I w przypadku smartfonów z ekranami większymi niż 6 cali okazuje się to średnio wygodnym rozwiązaniem, od większości wymagającym użycia drugiej ręki lub... nienaturalnego wyginania kciuka. Nawet posiadacze tych odrobinę mniejszych modeli, jak iPhone 16 czy iPhone 16 Pro, przyznają, że sięgnięcie do pola wyszukiwania jedną ręką bywa dla nich problematyczne. Przyszły model iPhone 17 Air ma mieć jeszcze większy ekran, co może tylko pogłębić problemy związane z obsługą.

Dlatego też w iOS 19 pasek wyszukiwania ma zostać umieszczony w miejscu, które naturalnie odpowiada położeniu kciuka podczas korzystania z telefonu: na dole ekranu. Poza Ustawieniami, zmiana ta ma objąć także inne aplikacje systemowe. Mówi się m.in. o Wiadomościach, App Storze czy Muzyce.

Takie zmiany systemowe lubimy. Safari udowodniło, że to dobry kierunek

Apple ostatni raz zdecydowało się na duzą przebudowę interfejsu iOS kilka dobrych lat temu. Było to w czasach, kiedy iPhone'y były znacznie mniejsze, więc wspomniany problem właściwie nie istniał. Obecnie sporo się w temacie zmieniło, a jako że ze smartfonami właściwie się nie rozstajemy, to ich ergonomia staje się kluczowym elementem projektowania oprogramowania mobilnego. Przeniesienie paska wyszukiwania to z pozoru drobna zmiana, ale w praktyce może znacząco zwiększyć komfort i efektywność korzystania z urządzenia. Podobnie zresztą jak sprawy mają się w przypadku Safari. Przeniesienie pola adresu na dół początkowo wzbudzało wiele emocji, ale obecnie chyba nikt nie wyobraża sobie już powrotu do pierwotnej wersji.