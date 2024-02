Rewolucyjna funkcja aparatu z Galaxy S24 trafi do starszych smartfonów! Mamy ich listę

Jedna z najważniejszych funkcji z Samsungów Galaxy S24 trafi do starszych modeli. To świetna informacja!

Samsung rozwija funkcje AI — i są one naprawdę istotne

Samsung przy premierze Galaxy S24 ogłosił szereg funkcji wchodzących w skład Galaxy AI — i nie jest przesadą stwierdzenie, że to właśnie to jest absolutnie największą nowością zaprezentowaną w tym roku. Przy okazji koreańska firma oczywiście zapowiada, że dalej będzie rozwijał kwestie związane ze sztuczną inteligencją — i nie jest to specjalnym zaskoczeniem, w końcu teraz dosłownie wszystkie największe firmy szaleją na punkcie AI.

Można ze spokojem założyć, że wszystko to trafi również do tegorocznych składaków, czyli Samsung Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6 — ba, niedawno w sieci pojawiły się nawet informacje, że wszystkie rewelacje z Galaxy AI trafią również do nieco starszych urządzeń. To co prawda odbiera nieco atrakcyjności najnowszej linii smartfonów, która w takim wypadku poza nowymi procesorami nie różni się niemal w ogóle od poprzedników, ale jest świetną informacją dla tych, którzy mają nieco starsze Samsungi.

Rewolucyjna funkcja dotycząca nagrywania wideo smartfonem trafi do starszych Samsungów

Kiedy Samsung ogłosił, że funkcje Galaxy AI trafią do nieco starszych smartfonów, pojawiło się mnóstwo spekulacji dotyczących tego, czy będzie to obejmować wszystkie funkcje wprowadzone w tym roku. Teraz poprzez koreańska stronę Samsunga dowiedzieliśmy się, że obejmuje to również funkcję zamieniania normalnych wideo na slow motion. Standardowo nagrane wideo smartfonem będziemy mogli później bez problemu odtworzyć w zwolnionym tempie, co działa zaskakująco dobrze i jest swego rodzaju rewolucją; w końcu nie zawsze pamiętamy w aplikacji Aparatu, żeby przełączyć na tryb spowolnionego tempa. Tutaj nie trzeba się tym przejmować.

W jakich urządzeniach, poza oczywiście całą linią Samsung Galaxy S24, pojawi się ta funkcja? Lista prezentuje się następująco:

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23 Plus

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy Tab S9

Samsung Galaxy Tab S9 Plus

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Samsung Galaxy Z Flip 5

Samsung Galaxy Z Fold 5

Źródło: Samsung