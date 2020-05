Slow Motion – te smartfony radzą sobie z nim najlepiej

Slow Motion – krótka historia ciekawej technologii

O samym istnieniu slow motion w kinematografii nie ma się co rozpisywać, ponieważ jej użycie jest prawie tak stare jak sam film. Wystarczy obejrzeć m.in. Podróż na księżyc Georges’a Mélièsa, by zauważyć, że reżyser bawi się tam prędkością odtwarzania filmu. Dużo ciekawej robi się, gdy zapytamy, kto jako pierwszy postanowił umieścić obiektyw slow motion w telefonie. I tu niektórych może zaskoczyć fakt, że było ono dostępne praktycznie od początku istnienia smartfonów. Najwcześniejsze zastosowanie slow motion, jakie udało mi się znaleźć, to Samsung Galaxy Omnia II, który był w stanie nagrywać 120 klatek na sekundę w zawrotnej rozdzielczości 320×240 pikseli. Jeżeli jednak szukamy momentu, w którym slow motion się spopularyzowało, należałoby wskazać przełom lat 2013-2014 kiedy to na rynku były dostępne takie urządzenia, jak iPhone 5S, Samsung Galaxy Note 2 i 3 czy OnePlus One – wszystkie ze slow motion w rozdzielczości co najmniej 720p na pokładzie. To od tamtego momentu można powiedzieć, że brak tej funkcji stał się nieakceptowalny w telefonach pretendujących do miana flagowców.

Mówisz „Super Slow Motion”, myślisz Sony

3 lata temu byliśmy świadkami dość ważnej premiery, jeżeli chodzi o nagrywanie w zwolnionym tempie. Sony Xperia XZ Premium wyznaczyła wtedy standardy do których wszyscy w kolejnych latach starali się dorównać. Nagrywanie w 960 kl./s w 720p kiedy wszyscy inni osiągali maksymalnie 240 fps musiało bowiem robić wrażenie. W kolejnym modelu, Xperii XZ 2 producent podkręcił rozdzielczość, dzięki czemu 960 fps było dostępne także w Full HD. W kolejnych telefonach – Xperii XZ 3 i I – nic się nie zmieniło w kwestii nagrywania filmów, czym Sony dało konkurencji czas do nadrobienia zaległości. I tak też się stało – w Super Slow Motion nagrywają dziś Samsung (od modelu S9), OnePlus (od 7T), Realme (od X) czy Xiaomi (Mi 9). Jednak jedna firma w tym czasie wzięła pomysł nagrywania w zwolnionym tempie i wyniosła go na zupełnie nowy poziom.