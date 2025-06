Kiedy Sławosz Uznański-Wiśniewski poleci na Międzynarodową Stację Kosmiczną? Jest nowa data startu

Axiom Mission 4 (Ax-4), czwarta komercyjna misja załogowa organizowana przez Axiom Space we współpracy z NASA i SpaceX, została przesunięta i obecnie jej start zaplanowano na środę, 11 czerwca 2025 roku, o godzinie 8:00 czasu wschodniego (ET), czyli o 14:00 czasu polskiego.

Decyzja o przesunięciu startu z pierwotnie planowanego terminu 10 czerwca została podjęta ze względu na niekorzystne prognozy pogody na trasie lotu rakiety Falcon 9. Misja Ax-4 jest przełomowa, ponieważ po raz pierwszy od ponad 40 lat na orbitę polecą astronauci z Indii, Polski i Węgier, a także po raz pierwszy przedstawiciele tych krajów będą pracować na pokładzie ISS.

Gdzie oglądać lot Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego?

Start oraz dokowanie będzie można śledzić na żywo na kanałach NASA+, Axiom Space oraz SpaceX. Transmisja rozpocznie się w środę, 11 czerwca, o 5:55 ET (11:55 czasu polskiego) na kanałach Axiom i SpaceX, a od 7:05 ET (13:05 czasu polskiego) na NASA+.

Drugi Polak w kosmosie

Ax-4 to nie tylko kolejny krok w komercjalizacji lotów kosmicznych, ale także realizacja międzynarodowych zobowiązań i symboliczny powrót Indii, Polski i Węgier do załogowych misji kosmicznych. Dla Indii to historyczny moment, ponieważ pilot misji, Shubhanshu Shukla, będzie drugim w historii astronautą z tego kraju, a dla Polski i Węgier – pierwszymi astronautami na ISS.