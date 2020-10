Jednak druga nowość jest dla mnie dziwna i ciężko mi wyjaśnić, co programiści Slacka mieli tu na myśli. Do Slacka trafią bowiem relacje, które możemy spotkać we wszystkich innych miejscach – na Snapchacie, Instagramie, Facebooku czy YouTubie. Według producentów takie narzędzie ma ułatwić raportowanie postępu i przekazywanie przełożonym planu pracy na dzień. Ja jestem zdania, że takie rzeczy nieco lepiej przekazać pisemnie, chociażby dlatego, żeby przełożony mógł w każdej chwili do nich wrócić. Ciężko mi nie odnieść wrażenia, że umieszczenie relacji ma jedynie na celu uzupełnić funkcje komunikatora o coś, co mają już wszyscy konkurenci, nawet, jeżeli nie ma to za dużo sensu dla jego użytkowników.

Czy może się mylę i będziecie korzystać z relacji na pracowniczym Slacku?