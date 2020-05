Smartfon, który sprzedaje się tak źle, że już jest w promocji 2za1. Można oszczędzić ponad 6 tys. zł!

Jeżeli pomyśleliście o telefonie producenta, którego nazwa zaczyna się na „M” a kończy na „a”, to brawo – wygraliście. W ramach nagrody może wejść na stronę firmy i skorzystać na niej z wyjątkowej promocji, którą dla was przygotowała. Nieczęsto się bowiem zdarza, że 3 miesiące po swoim debiucie telefon można kupić za połowę oryginalnej ceny. A tak właśnie jest w przypadku omawianej dziś Motoroli Razr. Najsławniejszy (bo jedyny) składak firmy sprawił, że przez chwilę znowu było o niej głośno w technologicznym światku. W Polsce Motorola Razr miała premierę 6 lutego i u jedynego polskiego operatora, u którego możemy ją kupić, jest dostępna za 6800 zł. Osoby, które się na nią skusiły zapewne plują sobie teraz w brodę, ponieważ za tę kwotę mogą dziś dostać… dwie takie Motorole.

Kup pan Razr, drugiego dostaniesz gratis

Jeżeli ktoś ma odłożone nieco grosza i chce ubić dobry interes, powinien jak najszybciej skierować swoje kroki na oficjalną stronę producenta. Za 1500 dolarów można tam nabyć nowiutką Motorlę Razr, a producent „na gratisie” dorzuci nam drugą. Spieszcie się – promocja kończy się 10 maja. Jakoś jednak nie wierzę, że do tego czasu zapasy mogą się „skończyć”.

Motorola psuje jedyną zaletę Razr – wizerunek

Odkładając na bok śmieszkowanie – ten ruch ze strony Motoroli jest dla mnie po prostu smutny. Wcale nie dlatego że ich telefon od samego początku nie sprzedaje się tak, jakby sobie tego zakładali. Chodzi mi o to, że przez takie akcje włodarze Motoroli zachowują się jakby się tego kompletnie nie spodziewali. Wygląda to, jakby naprawdę wierzyli, że Motorola Razr będzie tym, co przyniesie przedsiębiorstwu zysk. Odważne myślenie, kiedy z jednej strony na świecie szaleje wirus, a wraz z nim – bezrobocie i groźba utraty pracy. Nawet i bez tego statystyki pokazują, że ludzie nie chcą za 6 tys. kupować dopakowanych do granic możliwości flagowców, a co dopiero telefonu z podzespołami ze średniej półki.

Motorola Razr tymczasem od początku do końca powinna być tym, co Huawei Mate X – przełomem stylistycznym i dowodem technologicznego zaawansowania firmy. Powiedzeniem całemu światu: „patrzcie, my tak umiemy!”. Razr miała do tego wszystkie predyspozycje, a dodatkowo świetnie bazowała na nostalgii, co zostało dobrze wykorzystane przy procesie produkcji i niestety kompletnie zaprzepaszczone na dalszym etapie. Powiedziałbym więcej – nostalgiczna narracja została bardziej nadana przez recenzentów niż przez samą Motorole.

Nowa Motorola Razr powinna być telefonem zaprojektowanym z myślą o tym, że firma na nim straci. Ba, jestem przekonany, że Huawei na wspomnianym Mate X straci jeszcze więcej. Niestety, mam wrażenie, że albo Motorola nie była na to gotowa, albo na jakimś etapie ktoś w przedsiębiorstwie uwierzył, że ten smartfon może konkurować z innymi. Ciężko więc traktować takie „wyprzedaże” jako przejaw desperacji producenta. I dlatego właśnie, pomimo bardzo rozsądnego designu odejdzie on do annałów historii jako urządzenie, które przegrało z wyglądających jak cegła Galaxy Fold i kompletnie niepraktycznym Mate X. I ciężko powiedzieć, co tu zawiodło najbardziej – marketing, za wysoka cena, ograniczenia związane z e-SIM czy mieszanka wszystkiego po trochu. Patrząc jednak jak skopana była prezentacja nowej Motoroli Edge, być może Motorola nie jest gotowa na podbicie segmentu premium.

Czy 0 zł to dobra cena za Motorole Razr?