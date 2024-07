Ponad 50 filmów zniknie z VOD. Które warto obejrzeć?

SkyShowtime straci z końcem miesiąca z platformy ponad 50 filmów, co z pewnością zasmuci wielu miłośników klasyków i nie tylko. Wśród tytułów, które wkrótce zostaną usunięte, znajdują się zarówno klasyki, jak i nowsze produkcje, które zdobyły uznanie widzów na całym świecie. Warto więc poświęcić chwilę na przypomnienie sobie kilku z nich lub zobaczyć je po raz pierwszy zanim znikną z oferty.

Filmy usuwane ze SkyShowtime - co obejrzeć

Jednym z filmów, które wkrótce znikną z SkyShowtime, jest "Kłamca, kłamca" z 1997 roku. To komedia, w której Jim Carrey wciela się w rolę prawnika, który z powodu życzenia swojego syna nie może kłamać przez 24 godziny. Film ten zdobył ogromną popularność dzięki błyskotliwemu humorowi i znakomitej grze aktorskiej Carreya, który w roli Fletchera Reede’a stworzył jedna z niezapomnianych postaci w dorobku gwiazdora. Kolejnym filmem, który warto obejrzeć przed jego usunięciem, jest jeden z moich ulubionych tytułów: "Kacper". To familijna komedia fantasy opowiadająca historię przyjaznego ducha, który zaprzyjaźnia się z dziewczynką o imieniu Kat. Film ten, z udziałem Christiny Ricci i Billa Pullmana, zachwyca nie tylko dzieci, ale i dorosłych, a warto dodać, że Casper doczekał się wielu filmów i seriali, w tym animowanych, które do dziś cieszą się niemałą popularnością.

Klasyki znikną z VOD. Co warto zobaczyć?

"Gliniarz w przedszkolu" to prawdziwy klasyk z Arnoldem Schwarzenegger. W tej komedii Arnold wciela się w rolę twardego policjanta, który musi udawać nauczyciela przedszkola, aby schwytać groźnego przestępcę. Film rzeczywiście pokazuje zupełnie inne oblicze Schwarzeneggera, niż znane jest powszechnie, a aktor z powodzeniem odnajduje się w roli komediowej. "Teoria wszystkiego" opowiada historię życia Stephena Hawkinga - jednego z najwybitniejszych fizyków naszych czasów. Film, w którym główne role zagrali Eddie Redmayne i Felicity Jones, zdobył liczne nagrody i nominacje, w tym Oscara dla najlepszego aktora dla Redmayne’a.

Wśród filmów, które wkrótce znikną, znajduje się również "Coś" z 1982 roku - arcyklasyczny horror science fiction w reżyserii Johna Carpentera. Film opowiada o grupie naukowców na Antarktydzie, którzy odkrywają obcego zdolnego do przyjmowania postaci innych organizmów. "Coś", to jeden z najbardziej kultowych horrorów, który do dziś może przerazić każdego, kto widzi go po raz pierwszy. Nowszym horrorem, który zniknie ze SkyShowtime, jest "M3GAN", nad którego kontynuacją właśnie trwają prace. To bardzo aktualny tematycznie horror science fiction opowiadający o lalce z zaawansowaną sztuczną inteligencją, która staje się niebezpieczna dla otoczenia. Na mnie nie zrobił tak dobrego wrażenia, ale generalnie film był bardzo dobrze przyjęty.

Na koniec warto wspomnieć o "Mandy" - psychodelicznym horrorze z Nicolasem Cage’em w roli głównej. Film skupia się na historii mężczyzny, który mści się na sekcie odpowiedzialnej za śmierć jego ukochanej. Produkcja zebrała pochwały za swoją stronę wizualną, intensywną atmosferę i znakomitą rolę Cage’a, który zaczyna powracać do znacznie lepszych ról, niż w latach poprzednich. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji obejrzeć tych filmów, warto to zrobić, zanim znikną z oferty SkyShowtime, choć niewykluczone, że część z nich wróci do katalogu prędzej czy później lub pojawi się u konkurencji.

Lista filmów usuwanych ze SkyShowtime

Breaking (2022) - do 26 lipca

Dora: Powitaj przygodę! (Dora: Say Hola to Adventure!) (2023) - do 26 lipca

Drapacz chmur (Skyscraper) (2018) - do 31 lipca

Straight Outta Compton (2015) - do 31 lipca

Wykolejona (Trainwreck) (2015) - do 31 lipca

Wielka heca Bowfingera (Bowfinger) (1999) - do 31 lipca

Ja, ty i on (You, Me and Dupree) (2006) - do 31 lipca

Beethoven 2 (Beethoven's 2nd) (1993) - do 31 lipca

Gra o miłość (For Love of the Game) (1999) - do 31 lipca

Beethoven (1992) - do 31 lipca

Na pokuszenie (The Beguiled) (2017) - do 31 lipca

Holiday (The Holiday) (2006) - do 31 lipca

Kto ją zabił (Brick) (2006) - do 31 lipca

Niezwykły dzień Panny Pettigrew (Miss Pettigrew Lives for a Day) (2008) - do 31 lipca

Być jak John Malkovich (Being John Malkovich) (1999) - do 31 lipca

Kot Feliks ratuje Święta (Felix the Cat Saves Christmas) (2004) - do 31 lipca

Ciekawski George 3: Powrót do dżungli (Curious George 3: Back to the Jungle) (2015) - do 31 lipca

Ciekawski George: Małpiszon i Gwiazdka (Curious George: A Very Monkey Christmas) (2009) - do 31 lipca

Ciekawski George (Curious George) (2006) - do 31 lipca

Hulk (2003) - do 31 lipca

Czarne bractwo. BlacKkKlansman (BlacKkKlansman) (2018) - do 31 lipca

Teoria wszystkiego (The Theory of Everything) (2014) - do 31 lipca

Wesołe Kurcze Święta (A Merry Friggin' Christmas) (2014) - do 31 lipca

Strach (Fear) (1996) - do 31 lipca

Królewna Śnieżka i Łowca (Snow White and the Huntsman) (2012) - do 31 lipca

Kacper (Casper) (1995) - do 31 lipca

Paul (2011) - do 31 lipca

Przygody psa Balto (Balto) (1995) - do 31 lipca

Nienawidzę Suzie (I Hate Suzie) (2020) - do 31 lipca

Jane Eyre (2011) - do 31 lipca

Kłamca, kłamca (Liar Liar) (1997) - do 31 lipca

Tower Heist: Zemsta cieciów (Tower Heist) (2011) - do 31 lipca

E.T. (E.T. the Extra-Terrestrial) (1982) - do 31 lipca

Wideodrom (Videodrome) (1983) - do 31 lipca

Prawie święta (Almost Christmas) (2016) - do 31 lipca

Gliniarz w przedszkolu (Kindergarten Cop) (1990) - do 31 lipca

Zakochany bez pamięci (Eternal Sunshine of the Spotless Mind) (2004) - do 31 lipca

Pitch Perfect 3 (2017) - do 31 lipca

Droga przez piekło (Bushwick) (2017) - do 31 lipca

Człowiek o żelaznych pięściach (The Man with the Iron Fists) (2012) - do 31 lipca

Grinch (The Grinch) (2018) - do 31 lipca

Ciekawski George 2 (Curious George 2: Follow That Monkey) (2009) - do 31 lipca

Grinch: świąt nie będzie (How the Grinch Stole Christmas) (2000) - do 31 lipca

Pitch Perfect 2 (2015) - do 31 lipca

Coś (The Thing) (1982) - do 31 lipca

Łowca i Królowa Lodu (The Huntsman: Winter's War) (2016) - do 31 lipca

Dolina przemocy (In a Valley of Violence) (2016) - do 31 lipca

Skradzione święta (Stealing Christmas) (2003) - do 31 lipca

Mandy (2018) - do 31 lipca

Kot w butach: Ostatnie życzenie (Puss in Boots: The Last Wish) (2022) - do 5 sierpnia

M3GAN (2022) - do 12 sierpnia

Gigi & Nate (2022) - do 16 sierpnia

Marcel Muszelka w różowych bucikach (Marcel the Shell with Shoes On) (2022) - do 23 sierpnia

