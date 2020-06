SkyCash zmienia się pod względem wizualnym i funkcjonalnym

Ekipa SkyCash zdradziła, że aplikacja jest w trakcie gruntownych przemian w serwisie. Modyfikacje sprawią, że poszczególne procesy i ścieżki użytkowania aplikacji staną się jeszcze prostsze niż były do tej pory.

Od kilku miesięcy pracujemy nad gruntownymi zmianami w naszej aplikacji, ale z uwagi na panującą w Polsce i na świecie sytuację, postanowiliśmy część zmian udostępnić już teraz dla naszych klientów, aby więcej osób mogło korzystać z bezpiecznych rozwiązań mobilnych.

– mówi Katarzyna Kot, członek Zarządu SkyCash Poland S.A.

SkyCash

Zmiany zostaną udostępnione użytkownikom już w lipcu. Ma być przede wszystkim prościej i wygodniej. Aplikacja chce się otworzyć na nowych i młodych użytkowników, oferując jeszcze większą liczbę opcji niż dotychczas. Sporą zmianą, o której warto wspomnieć, jest modyfikacja portmonetki SkyCash. Od tej pory będzie ona dostępna dla wszystkich użytkowników, bez konieczności przechodzenia wcześniejszej weryfikacji. Twórcy SkyCash nie chcą ograniczać swoim użytkownikom możliwości wykorzystywania płatności mobilnych. Weryfikacja i uwierzytelnienie nie znika jednak całkowicie. Rzeczy te będą wymagane w przypadku, gdy ktoś zdecyduje się na korzystanie z instrumentu płatniczego SkyCash. Po pozytywnym przejściu procesu weryfikacji, otrzyma on pełnoprawny instrument płatniczy, którego nowa nazwa to Portmonetka+.

ProfiAuto – naprawa czy przegląd samochodu u mechanika bez wychodzenia z domu

Portmonetka+ daje więcej możliwości niż jej podstawowa wersja. Weryfikacja tożsamości pozwala na korzystanie z funkcji „Przelej” oraz „Bankomaty”. Opcja dotycząca przelewów daje użytkownikom możliwość przesyłania swoich środków zgromadzonych w portmonetce+ do innych zweryfikowanych lub zaufanych użytkowników SkyCash. Bankomaty zaś pozwalają a pobieranie i wycofywanie środków z Portmonetki+ za pomocą urządzeń Euronet. Zasilanie Portmonetki+ gotówką w dowolnych wpłatomatach lub wpłato-bankomatach EuroNet w Polsce czy też pobieranie gotówki ze swojej Portmonetki+ w najbliższym bankomacie Euronet może okazać się bardzo przydatne dla wielu użytkowników.

Konto w mBanku na selfie już wkrótce

Od początku lipca do aplikacji będą mogły dołączyć również osoby nieletnie, które ukończyły 13 rok życia. W aplikacji doszło również do wielu zmian wizualnych. Dzięki nim użytkowanie SkyCash ma stać się dużo szybsze i wygodniejsze. Usługi i najczęściej wykorzystywane przez użytkowników funkcje są zaprezentowane w bardziej przejrzysty sposób, stały się dostępne w zasięgu raptem kilku kliknięć. Łatwiej będzie dotrzeć też do salda środków, nie zabraknie estetycznych i trendujących kafelków oraz planera podróży w bardziej dogodnym miejscu apki.