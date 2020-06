Na początek w aplikacji dostępnej na Androida i iOS znajdziecie ofertę 100 warsztatów, z których będzie można wybrać najkorzystniejszą dla siebie, zapłacić za nią, a w przypadku gdy zaznaczymy odpowiednią opcję przy składaniu zamówienia, mechanik sam przyjedzie po nasze auto, a po naprawie odstawi z powrotem.

Łukasz Kopiec, dyrektor marketingu ProfiAuto:

Szybko i bez konieczności wizyty w warsztacie można przeprowadzić cały proces: od wyceny usługi, po zdalną płatność za wykonaną naprawę: kartą, BLIK-iem lub szybkim przelewem online. Jeśli wybierzemy opcję „Door to door”, przedstawiciel serwisu sam przyjedzie po samochód, a następnie odwiezie go po zakończonej naprawie. Przy opcji „Zaparkuj samochód w serwisie” kierowca przywozi samochód do serwisu i zostawia go w wyznaczonym miejscu, bez kontaktu z obsługą. Po naprawie pojazd można odebrać w ten sam sposób lub poprosić o jego odstawienie „przed dom”. To doskonałe rozwiązania nie tylko na obecny czas, ale przede wszystkim wygoda, do której kierowcy na pewno przywykną.