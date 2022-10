Kryzys energetyczny zaatakuje sklepy

Kryzys energetyczny zaczyna atakować z każdej możliwej strony - i jak można było się spodziewać, ofiarami tej sytuacji będą również sklepy. Przemysł handlowy co prawda za wszelką cenę starają się zrobić wszystko, żeby nadchodząca zima była jak najbardziej spokojna - między innymi poprzez optymalizację kosztów i inwestowanie we własne źródła energii - lecz niestety, to może nie wystarczyć.

Jak poszczególne sieci przygotowują się na nadchodzącą zimę?

Portal Dla Handlu przedstawił, jakie dokładnie kroki podjęły poszczególne sieci, chcąc jak najlepiej przygotować się do kryzysu energetycznego. Zaczynając od Netto, Hugo Mesquita, dyrektor generalny sieci, zdradził w rozmowie z PAP Biznes, że będą instalować panele fotowoltaiczne blisko sklepów oraz centrów dystrybucji. Ponadto sieć zdecyduje się na szereg kroków, które pozwolą maksymalnie oszczędzić zużywaną energię - między innymi sieć będzie instalować drzwi do lodówek, zmieniać ogrzewanie sklepów, zmniejszać oświetlenie, a być może zimą nawet skracać godziny otwarcia w niektórych lokalizacjach.

Podobne plany dotyczące oszczędzania ma niemiecka sieć Aldi. Jak firma poinformowała na Twitterze, Aldi dostosowuje godziny otwarcia sklepów, tym samym dbając o oszczędzanie energii. Będąc dokładnym, od 1 listopada sklepy Aldi wykrócą godziny otwarcia do 20:00 - i taki jest plan na cały sezon zimowy. W tej chwili nie jest jednak wiadome, czy zostanie to przedłużone na wiosnę przyszłego roku - to zapewne zależy od sytuacji energetycznej.

Jakie plany ma Kaufland i E.Leclerc?

Maja Szewczyk na łamach strony Portal Spożywczy również przyznała, że zima będzie ciężkim czasem dla Kauflanda. Niemiecka sieć sklepów jednak przygotowuje się na czasy najmocniejszego kryzysu energetycznego i stawia na energooszczędne rozwiązania. Szewczyk przyznała, że w tym roku sieć zakończyła proces wymiany oświetlenia na LED-owe we wszystkich sklepach, a standardem w zmodernizowanych placówkach stały się szklane drzwi i przesuwne pokrywy stosowane w meblach chłodniczych - i mają zarówno zapobiegać utracie energii, jak i zwiększać komfort zakupów.

Ponadto, Kaufland inwestuje w technologię odzysku ciepła odpadowego, która ma umożliwić pokrycie nawet 80 procent zapotrzebowania na ciepło w okresie zimowym. Na dachach sklepów montowane są panele fotowoltaiczne, a w tym roku podpisano również umowę z dostawcami, aby pokryć 100 procent zapotrzebowania na energię elektryczną zużywaną w sklepach, centrali i magazynach energią pochodzącą z odnawialnych źródeł.

E.Leclerc zdradził swoje plany na kryzys energetyczny portalowi Dla Handlu. Jean-Philippe Magre, prezes zarządu sieci, nie ukrywał, że cena za MWh dochodząca do 1700 zł jest przerażająca - szczególnie, kiedy spojrzy się na wzrost cen w skali rok do roku. Magre przyznał, że E.Leclerc opracował plan działania już na początku roku, ale wobec wszystkich podwyżek i tak musiał go zweryfikować. Poza inflacją należy zwrócić uwagę patrzeć na koszty operacyjne i je ograniczać - a nie jest tajemnicą, że energia stanowi ogromną ich część za sprawą oświetleń, urządzeń chłodniczych, klimatyzacji czy pieców.

Nadchodzi trudna zima. Czy te plany wystarczą?

Nadchodzące miesiące będą zatem prawdziwym sprawdzianem dla wszystkich sieci - czy plany, które przedstawiły poszczególne sklepy, będą wystarczające? Co więcej, czy wszelkie restrykcje skończą się na sezonie zimowym i będą trwały tylko do początku przyszłego roku, czy zostaną przedłużone? Czas pokaże - pewne jednak jest to, że sytuacja nie wygląda najlepiej, a większość planów dotyczących oszczędzania i tak wymaga sporych inwestycji.

