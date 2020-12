To już za miesiąc, Wielka Brytania oficjalnie i już ostatecznie wychodzi ze struktur Unii Europejskiej. Oprócz gospodarczych i politycznych skutków Brexitu, nieuniknione będą też zmiany w roamingu i dla podróżujących osób do Wielkiej Brytanii przestanie obowiązywać zasada Roam like at home (RLAH).