Niektórzy twórcy publikują na swoich profilach czy to na Facebooku czy Instagramie własne zdjęcia, które co jakiś czas wykorzystywane są przez niektóre osoby czy serwisy do wzbogacania własnych treści bez ich zgody.

Teraz będzie to mocno utrudnione, gdyż Facebook w swoim narzędziu Creator Studio, udostępnił właśnie dodatkową opcję – Menedżer praw autorskich.