Poprawie na lepsze uległ wygląd i korzystanie ze strony firmowej. Dostęp do podstawowych funkcji mam teraz wprost z menu po lewej stronie, która w klasycznej wersji była zupełnie nie wykorzystana i świeciła pustkami.

Całość prezentuje się nowocześnie i zgodnie z panującymi trendami w budowaniu aplikacji webowych. Mam takie wrażenie do tego stopnia, iż jak wracałem na chwilę do starej wersji, miałem odczucie jakby internet cofnął się o kilka lat wstecz. Więc można powiedzieć, że wprowadzone zmiany wprowadzone zostały nawet wręcz za późno.

Jak wrócić do starej wersji Facebooka?

Na tę chwilę możecie jeszcze przełączać się pomiędzy nową a starą wersją, od września opcja ta zostanie wyłączona i wszyscy użytkownicy Facebooka domyślnie zostaną przełączeni na nową wersję. Ale jak to w sieci bywa, jak jest zapotrzebowanie, to i sposób na to się pojawi. Z pewnością osoby, które bardzo będą tęsknić za starym wyglądem, bez problemu znajdą rozwiązanie, by do niego w ten czy inny sposób powrócić.