Simsy mają się czego bać. inZOI chwali się sprzedażą

inZOI, czyli nowy symulator życia pokazał, że w tym gatunku od dawna brakowało konkurencyjności. Gracze rzucili się na grę, która jest konkurentem The Sims.

Niedawno odbyła się premiera wczesnego dostępu gry inZOI, czyli symulatora życia, który ma być swoistą konkurencją dla The Sims, które od dawna rządzi tą kategorią (głównie ze względu na brak konkurentów). Okazuje się, że popyt na tego typu rozgrywkę jest całkiem spory, gdyż w ciągu zaledwie tygodnia od premiery osiągnęła spektakularny sukces – sprzedaż przekroczyła milion kopii. Za produkcję odpowiada studio inZOI Studio, natomiast wydawcą gry jest Krafton, znany m.in. z takich tytułów jak PUBG: Battlegrounds.

inZOI, czyli realnie zagrożenie dla The Sims

Twórcy podzielili się informacją o osiągnięciu tego imponującego wyniku na oficjalnym profilu gry w serwisie X (dawniej Twitter). W specjalnym komunikacie podziękowali graczom za wsparcie i zaangażowanie:

To liczba, która wciąż wydaje się nam nierealna i kamień milowy, którego nie osiągnęlibyśmy bez każdego z was. Wasze podekscytowanie, kreatywność, opinie, treści i wsparcie tchnęły życie w inZOI w sposób, którego nawet sobie nie wyobrażaliśmy

inZOI od razu po premierze wspięło się na szczyt list bestsellerów na platformie Steam – Gra potrzebowała na to zaledwie 40 minut po udostępnieniu rozgrywki. Gra błyskawicznie przyciągnęła uwagę fanów symulatorów życia, szczególnie tych, którzy od lat czekali na konkurencję dla niekwestionowanego lidera gatunku – serii The Sims od EA.

Wydawca gry nie ukrywa, że widzi w inZOI długofalowy projekt. Firma określa tytuł jako „franczyzę z potencjałem na lata” i deklaruje dalsze inwestycje oraz rozwój gry. Jest to bardzo dobra wiadomość zarówno dla fanów The Sims, jak i inZOI. Sukces konkurencji może zmobilizować twórców uznanej serii do bardziej dynamicznego rozwoju.