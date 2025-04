Darmowy hit czeka na ciebie. Pospiesz się, bo okazja wkrótce się kończy

Epic Games Store przyzwyczaiło nas do cotygodniowego rozdawania gier – zarówno od najważniejszych graczy na rynku, jak i od mniejszych twórców, którzy mają szansę dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Każdego tygodnia pojawia się coś nowego, a 2025 r. już pełny był ciekawych produkcji, które warto ograć, lub dodać na kupkę wstydy. Mieliśmy już Escape Academy, Behind the Frame: The Finest Scenery, Undying, Beyond Blue, HUMANKIND, F1 Manager 2024, Mages of Mystralia, czy Them's Fightin' Herds. Mieliśmy też niespodziankę, w postaci zestawu odblokowującego legendę Lobę wraz z epicką skórką "Silny Prąd" w grze Apex Legends. Ostatnie rozdanie to gratka dla fanów... kotów. Gdyż to właśnie te zwierzaki domowe były głównymi bohaterami gier, które w minionym tygodniu można było odebrać w Epic Games Store. A były to Cat Quest oraz Neko Ghost, Jump!.

Epic Games Store rozpieszcza fanów kociego grania. Ten tytuł zasługuje na uwagę

W tym tygodniu jest do odebrania tylko jedna gra, ale jest to tytuł, obok którego nie można przejść obojętnie. Skończyliście już Cat Quest, które za darmo było do odebrania w minionym tygodniu? Teraz macie szansę zagrać w drugą odsłonę tej serii – również bez wydawania pieniędzy. Cat Quest II wydane zostało w 2019 r. i przyciągnęło uwagę graczy na całym świecie. I to nie tylko fanów kotów. Gra dostępna jest na wszystkich platformach: konsolach, komputerach oraz urządzeniach Apple. Co ciekawe, nie można w nią zagrać na smartfonach czy tabletach z Androidem. Pobierając ją za darmo z Epic Games Store będziecie mogli zagrać w nią na komputerach PC z Windowsem.

W czasach ciągłej wojny pomiędzy kotami z Felingardu a nacierającymi psami z Cesarstwa Lupus, Cat Quest II przedstawia opowieść o dwóch królach, którzy muszą współpracować wbrew swej woli. Wspólnie ruszają na wyprawę, podczas której będą musieli odzyskać swoje trony. Grajcie jako kot i pies, odkrywając ich królestwa solo lub ze znajomym! Zaliczajcie zadania w świecie pełnym magii, pokonujcie potwory i zbierajcie łupy w kociej przygodzie, jakiej jeszcze nie było!

– brzmi oficjalny opis gry. A co dokładnie czeka na graczy w Cat Quest II?

Całkiem nowa historia w świecie Felingardu – i nie tylko

Całkiem nowa funkcja przełączania postaci oraz lokalny tryb współpracy. Grajcie jako kot i pies – solo albo ze znajomym

Nowe rodzaje uzbrojenia – opanujcie po mistrzowsku miecze, kostury i nie tylko, aby stać się potężnymi wojownikami

Większa ilość zaklęć pozwala dokonywać futrzanego osądu na wrogach

Nowe zdolności pasywne, których atrybuty można łączyć i mieszać, aby uzyskać nieskończoną liczbę możliwości

Ekscytujące i zróżnicowane lochy pełne nowych pułapek i przeszkód. Tutaj każdy koci skok to nowa i świeża przygoda

Szereg zadań dodatkowych, z których każde opowiada własną historię i rozszerza uniwersum Cat Quest

Epic Games rozpieszcza graczy. W przyszłym tygodniu aż trzy darmowe gry

Przyszły tydzień zapowiada się jeszcze lepiej, gdyż sklep Epic Games Store już teraz zdradza, z jakimi darmowymi tytułami będziemy mieć do czynienia w czwartek. Jeden z nich z pewnością przypadnie do gustu fanom klasycznych "nawalanek" beat 'em up znanych z automatów, których popularność w latach 90-tych ubiegłego roku była w Polsce bardzo wysoka. Są tu miłośnicy Final Fight, Double Dragon, "Golden Axe, serii Streets of Rage? Z pewnością zainteresujecie się River City Girls– grą oddającą hołd tego typu produkcjom. Do odebrania, za darmo, będą również Arcadegeddon oraz Idle Champions of the Forgotten Realms.