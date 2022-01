Głośnik SilverCrest z Lidla za 149 zł. Niska cena, zaskakująca jakość

Wygląd głośnika SilverCrest - sprawdzone rozwiązania są najlepsze

Głośnik SilverCrest dostępny jest od poniedziałku, 17 stycznia 2022 roku. Sprzęt możecie dostać w trzech różnych kolorach - czarnym, czerwonym oraz niebieskim - i to właśnie ostatnią z propozycji przyszło mi testować. Budowa głośnika jest dość standardowa i przypomina propozycje konkurencyjnych firm, jednak nie ma w tym niczego złego. Jeśli jakiś schemat działa, nie ma potrzeby go na siłę zmieniać.

Głośnik jest wykonany naprawdę solidnie. Materiał sprawia, że jest bardzo przyjemny w dotyku i dobrze leży w dłoni. Po jednej stronie głośnika znajdziemy pasek z przyciskami - te standardowo dla tego typu urządzeń służą do włączenia głośnika, podgłoszenia lub ściszenia muzyki, zapauzowania piosenki i tym podobne. Poniżej znajduje się mały panel z wejściami micro-USB do ładowania oraz 3,5 mm AUX, jednak jest on zakryty gumową nakładką w kolorze głośnika, która nie rujnuje estetyki sprzętu.

Na górze głośnika znajduje się jeszcze zwykły sznurek, a właściwie… sznurówka. Z początku, muszę przyznać, delikatnie mnie to odrzuciło. Okazuje się jednak, że proste rozwiązania faktycznie są najlepsze. Dzięki temu głośnik można w banalny sposób przywiązać gdzie się tylko zachce - a biorąc pod uwagę, że urządzenie idealnie nadaje się do użytku poza domem, jest to świetne rozwiązanie.

Wodoodporność głośnika pozwoli mu działać w każdych warunkach

Najnowsze urządzenie SilverCrest może pochwalić się wodoopornością o normie IPX6, która zapewnia ochronę przed strugami wody pod ciśnieniem maksymalnie 100 l/min.. Co prawda przez warunki pogodowe i porę roku nie miałem możliwości sprawdzenia głośnika “w akcji”, czyli przy basenie lub nad jeziorem. Z ciekawości, podczas korzystania ze sprzętu, włożyłem go pod bieżącą wodę z kranu i… nic się nie stało. Wszystko wskazuje więc, że bez problemu odnajdzie się na różnych biwakach czy grillach ze znajomymi.

SilverCrest może pochwalić się imponującą baterią

Głośnik dostępny w Lidlu zawiera wbudowany akumulator litowo-jonowy o pojemności 5200 mAh. W praktyce daje to do 27 godzin słuchania muzyki przy średniej głośności - jest to naprawdę solidny wynik, nawet porównując SilverCresta to konkurencyjnych głośników. Muszę się przyznać, że z głośnikiem nie miałem jeszcze styczności na tyle długo, żeby móc to zweryfikować - dotychczasowe korzystanie ze sprzętu zwiastuje jednak, że jest to jak najbardziej zgodne z prawdą.

True Wireless Stereo, czyli jedna z najciekawszych funkcji

Głośnik SilverCrest oferuje funkcję TWS (True Wireless Stereo) która pozwala połączyć ze sobą dwa głośniki. Sprawia to, że jeśli znajomy przyniesie swój głośnik na imprezę, możecie spokojnie zrobić wygodne nagłośnienie dla całego domu lub sporego ogrodu.

Moc głośnika i jakość dźwięku

Bardzo często urządzenia “sklepowych marek” wydają się mniej atrakcyjne i “biedniejsze”. Sam często wpadam w tę pułapkę i mając do czynienia z tego typu urządzeniami mam dużo mniejsze oczekiwania lub od razu zwiastuję porażkę. SilverCrest mnie uświadomił, w jak wielkim błędzie byłem.

Moc głośnika to 2 x 8 W RMS. W praktyce, dźwięk z niego wychodzący jest naprawdę solidny. Porównałem jakość z głośnikiem JBL Flip Essential, który jakiś czas temu zakupiłem sam. Nie odczułem żadnej różnicy w dźwięku, a nawet SilverCrest zrobił delikatnie lepsze wrażenie, zarówno na mnie, jak i na pozostałych domownikach.

Główna moc głośnika SilverCrest, czyli cena

Dlaczego wspomniałem o JBL Flip Essential? Ano dlatego, że za konkurencyjny sprzęt około rok temu zapłaciłem ponad dwa razy tyle. SilverCrest, oferujący bardzo podobną jakość w moim mniemaniu, kosztuje zaledwie… 149 zł. I naprawdę, biorąc pod uwagę możliwości tego sprzętu, jest to świetna cena. Jeśli nie macie żadnego bezprzewodowego głośnika, polecam wybrać się do Lidla w najbliższych dniach.

Czy warto kupić głośnik SilverCrest?

Zdecydowanie tak. Głośnik dostępny w Lidlu od wczoraj to naprawdę solidny sprzęt w jeszcze lepszej cenie. Będąc całkowicie szczerym - nie jestem w stanie znaleźć żadnej różnicy w jakości dźwięku względem wcześniej wspomnianego JBL Flip Essential. Dodając do tego naprawdę ładny i estetyczny design, pojemną baterię i wodoodporność, otrzymujemy sprzęt, który sprosta wszelkim oczekiwaniom i zapewni solidne nagłośnienie na domówkach czy imprezach plenerowych, nawet w ciężkich warunkach.