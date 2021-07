Powiedzcie mi – po co wdrażać relacje, shorty, reelsy i inne, by zaraz się z tego wycofać?

Stworzenie prężnie działającej platformy social media to nie lada wyzwanie. Nie bez przyczyny Twitter i Facebook to największe firmy w branży i ich działania mają niebagatelny wpływ na cały świat – od opinii ludzi po wynik wyborów w najważniejszych krajach na świecie. Nie ma wątpliwości, że w kontekście długofalowego rozwoju widać, które platformy dobrze rozplanowały swoje ruchy, a które potrafiły zaliczyć widowiskowy koncert błędów (Tumblr) by finalnie skończyć jako historia. Jednak nawet te z platform, które utrzymują się na topie co jakiś czas pokazują, że ich pomysł na nowe funkcje, to „jak najszybciej wdrażać to, co zrobi konkurencja”. Pomysł zacny, tyle że w większości wypadków skutkujący pojawieniem się na rynku 50 kopii tej samej funkcji, z czego większość – niepotrzebna, bądź wręcz – nieużywalna.

Pomimo tego kopiuj-wklej dalej pozostaje główną strategią na rozwój social mediów

Ile razy widzieliśmy już ten scenariusz? Na scenie pojawia się nowy gracz, który robi coś innego, świeżego, co podoba się użytkownikom. I dokładnie w tym samym momencie wszystkie inne platformy zaczynają dostrzegać, że to jest właśnie to, czego chcą użytkownicy. Wtedy też jakakolwiek własność intelektualna idzie w odstawkę i zaczyna się proces bezczelnego zrzynania. Snapchat? Messenger i Instagram bardzo szybko podprowadziły jego funkcjonalność. Tik-Tok? Sekundy upłynęły zanim YouTube pokazał swoje shorty. Clubhouse? Facebook pracuje tak ciężko nad pokojami do rozmów audio, że aż tu słychać trybiki kręcące się w Menlo Park. To tylko przykłady – kopii, w większości nieudanych, było znacznie znacznie więcej. I gwarantuje wam, że kiedy za chwilę wejdzie coś jeszcze nowszego, to tak samo wszyscy się na to rzucą, by ukraść daną funkcjonalność.