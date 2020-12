Sharp KI-G75EUW – dba o powietrze w domu skutecznie, po cichu i w dobrym stylu

Profilowany przód sprawia, że górna część obudowy delikatnie się zwęża, czynią oczyszczacz zauważalnie zgrabniejszym i dodając nieco futurystycznego smaczku. Tuż przy górnej krawędzi, na froncie mamy dwa istotne elementy. Pierwszy to wylot powietrza. Zastosowana tutaj łopatka odchyla się po włączeniu urządzenia. Możemy też ją zmusić do stałego ruchu, dzięki czemu wydobywające się z oczyszczacza powietrze jest bardziej efektywnie rozprowadzane po pomieszczeniu.

Wokół wspomnianego otworu zastosowano wyświetlacz. Informacje są podzielone na kilka stref. W centralnej, tuż nad wylotem powietrza mamy podświetlany pasek. Jego kolor sygnalizuje jakość powietrza w otoczeniu – jeżeli jest żółty albo czerwony, oczyszczacz ma pełne ręce roboty. Na prawo w proc. wyrażono poziom nawilżenia powietrza. Tutaj też znajdziemy ikonki informujące o działaniu technologii Plasmacluster lub o braku wody w zbiorniku. Po lewej stronie natomiast wyświetla się ikonka sygnalizująca obecność pyłków PM2.5 w otoczeniu.

Panel sterowania ulokowano na górze. Nie jest on na szczęście zbyt skomplikowany i każdy powinien szybko opanować obsługę Sharpa. Najważniejszy przycisk to oczywiście ten największy z napisem „Auto”. To domyślny tryb działania oczyszczacza z automatycznie dostosowywaną do warunków intensywnością, nawilżaniem i jonizacją. Tak naprawdę większość użytkowników nie musi wiedzieć nic więcej – wciskamy ten przycisk i cieszymy się czystszym powietrzem w mieszkaniu. W trybie tym oczyszczacz wykorzystuje swoje wszystkie pięć czujników: kurzu i PM2.5, temperatury, wilgotności, zapachu, światła. Dzięki temu działa z najlepszą możliwą efektywnością.

Tuż obok mamy przycisk służący do wyłączania. Za nim natomiast umieszczono panel służący do aktywowania poszczególnych trybów i funkcji, o których więcej za chwilę. Przyciski na samym końcu służą natomiast do ustawiania czasowego włączania i wyłączania oczyszczacza. Co istotne, panel możemy zabezpieczyć przed dziećmi, dzięki funkcji blokady rodzicielskiej.