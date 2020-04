Sharp Aquos V – egzotyczny średniak dostępny w Polsce

Dane techniczne Sharp Aquos V

5,9-calowy ekran LCD LTPS o proporcjach 18:9 (2:1) Full HD+ (2160 x 1080 px),

ośmiordzeniowy (8x Kyro, 10 nm) układ Qualcomm Snapdragon 835 2,45GHz,

GPU: Adreno 540,

RAM: 4GB,

64GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia kartą pamięci do 256GB,

Android 9.0 Pie i interfejs Sharp UI,

przednia kamerka: 8MPix (f/2.0)

tylne kamery: 2x 13Mpix,

czytnik linii papilarnych,

dual SIM w trybie stand by (2x nano SIM / nano SIM + microSD)

port USB-C,

złącze słuchawkowe 3,5mm,

Bluetooth 5.0,

żyroskop,

bateria o pojemności 3160 mAh,

wymiary (wys. x szer. grub.): 157,00 x 76,00 x 9,00mm,

waga: 173g,

współczynnik SAR (10g): 0,255 W/kg

cena: 1080 zł brutto

Sharp Aquos V: wygląd

Kiedy dowiedziałem się, że przetestują telefon Sharpa byłem naprawdę zaciekawiony. Przyznam, że telefon od tego producenta dla mnie, jak i zapewne dla wielu z was, wydaje się być czymś egzotycznym. Nie miałem żadnych oczekiwań, głównie dlatego, że wiedziałem, że dostanę telefon z niższego pułapu cenowego.

Telefon jest tani…to widać i czuć. Bierzemy do ręki kawałek plastiku ze stosunkowo dużymi ramkami. Całość nie prezentuje się zbyt okazale. Smartfon niczym się nie wyróżnia, bardzo łatwo go pomylić z telefonem innych producentów. Plecki to błyszczący plastik, który posiada dwa znaczące problemy. Po pierwsze, aby tył naszego telefonu był czysty, trzeba co chwila go czyścić, smugi powstają niemal od samego patrzenia na telefon. Po drugie, dość szybko dostrzeżemy pierwsze zarysowania, które prędko zaczną nas irytować.

Cała obudowa jest dość kiepsko spasowana. Przestrzenie między plastikiem, a ramkami są tak duże, że już po kilku dniach trzeba je czyścić. Dodatkowo gdy zapalimy latarkę w nocy, cały telefon staje się jednym, wielkim, reflektorem. Światło dosłownie wychodzi każdą możliwą szparą, a jest ich dużo i są spore.

Sharp Aquos V: wydajność i działanie

O ile wygląd jest w najlepszym wypadku nijaki, tak samo działanie urządzenia jest naprawdę dobre. Zastosowany procesor nie jest najnowszy, w końcu to ten sam, który montowano w wielu flagowcach w 2017 roku. Jednak widać, że jeszcze trochę pary w nim zostało i bardzo sprawnie napędza całe urządzenie.

Przyznaję szczerze, że przy żadnej z codziennych czynności nie zabrakło mu płynności w działaniu. Z zadaniami, dość standardowymi radził sobie bardzo dobrze. Czy to kwestie biurowe, czy konsumowanie mediów. Postanowiłem więc zmęczyć go na kilku bardziej wymagających gierkach dostępnych w Google Play i nie napotkałem na żadne, większe problemy. Fakt, tutaj telefon się zaczął trochę grzać i pewne elementy zaczęły chodzić toporniej, ale myślę, że jak na urządzenie z tej półki cenowej wynik był i tak bardzo dobry.

Benchmark

Antutu 8: 162000

Geekbench 5 Single-Core: 172 Multi-Core: 992



Wyświetlacz w Sharp Aquos V

W moim odczuciu ekran tego telefonu jest taki jak cała reszta…nijaki. Nie ma z nim żadnego specjalnego problemu. Rozdzielczość Full HD+ zapewnia ostrość obrazu do której nie można się przyczepić. Obraz jest jednak „płaski”, głębia kolorów słaba. Jednak żadna z tych „wad” nie jest na tyle znacząca żeby powiedzieć, że ekran jest bardzo słaby. Po prostu jest, istnieje i w pełni nadaje się do realizowania codziennych zadań.

Oprogramowanie

Sharp Aquos V z pudełka wychodzi z Android 9 Pie i póki co nic w tej kwestii się nie zmienia. Interfejs jest prosty, czytelny i poruszamy się po nim bez żadnych problemów. Nie ma też jakichś specjalnych fajerwerków. Nie spędzimy tu godzin nad personalizacją, wybieraniem motywów czy zaawansowanymi ustawieniami ekranu głównego. Jeśli komuś na tym zależy to będzie musiał wspierać dodatkowymi aplikacjami, które na to pozwolą.

Aparat w Sharp Aquos V

Jest nieźle, jakość jest dobra. Nie powala na kolana, ale jest ok. W przypadku zdjęć nocnych nie jest już tak kolorowo, ale będąc szczerym to nie jest jakiś game changer. Naprawdę dobre zdjęcia nocne to mimo wszystko domena (w dużej mierze) smartfonów z dużo wyższej półki cenowej.

W przypadku przedniej kamerki jest trochę gorzej, jednak gorzej nadal nie oznacza źle. Zrobienie dobrego zdjęcia portretowego wymaga kilku prób i zwrócenia szczególnej uwagi na oświetlenie w innym wypadku wychodzą lekko, prawie niezauważalnie rozmyte. Jeśli zdjęcia „z łapy” robimy raczej sporadycznie i/lub nie zależy nam, aby były to wybitne dzieła sztuki to nie będzie to stanowiło większego problemu.

Co jeszcze posiada Sharp Aquos V?

Dużym plusem jest czytnik linii papilarnych, który znajdziemy na pleckach telefonu. Jest umiejscowiony w wygodnym miejscu (chyba, że masz duże dłonie), działa szybko i skutecznie. Nie ma z nim problemów w codziennej obsłudze. Nie odstaje w żaden sposób od konkurencji z tej półki cenowej, a nawet od niektórych droższych rywali.

Dźwięk jest przyzwoity (nie mylić z „dobry”), telefon gra, nawet dość głośno, ale stosunkowo płasko. Imprezy tym nie rozruszamy, ale siedząc i odpoczywając nie będziemy zgrzytać zębami z powodu dźwięków jakie się wydobywają z telefonu. Do oglądania filmów na YT czy gier w zupełności wystarczy.

Bateria działa dobrze. Przy normalnym użytkowaniu pod koniec dnia zostawało trochę paliwa. Biorąc pod uwagę dzisiejsze standardy nie spodziewałem się niczego więcej.

Podsumowanie

Ciężko wydać jednoznaczny werdykt na temat tego telefonu. On jest po prostu nijaki. Niczym się nie wyróżnia, nie robi niczego nadzwyczajnego, ale równocześnie nie jest zły czy godny pożałowania. To typowy średniak jakich cała masa na rynku. Pytanie co by musiał zrobić, aby zacząć się o nim wypowiadać lepiej? Musiałby być po prostu lepszym telefonem niemal w każdym aspekcie.

Pozostaje kwestia ceny. Czy 1080 zł za nijaki, średni telefon to dużo? Mimo wszystko myślę, że to pozycja, którą należy zestawić z innymi pozycjami.