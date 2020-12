Świetne gry w PS Plus w styczniu

Sony rozpoczyna 2021 rok z przytupem. W ramach abonamentu PS Plus gracze dostaną głośne tytuły i myślę, że każdy znajdzie cos dla siebie. Już od 5 stycznia, czyli nadchodzącego wtorku posiadacze konsoli PS4 będą mogli zainstalować Shadow of the Tomb Raider oraz Greedfall. Natomiast Ci, którym udało się kupić PS5, dostaną dodatkowo grę Maneater. Trzeba przyznać, że zestaw całkiem niezły, szczególnie w porównaniu do tego co zazwyczaj daje Microsoft w ramach swojego abonamentu.

Akcja gry Shadow of the Tomb Raider osadzona została po wydarzeniach z Rise of the Tomb Raider. Główna bohaterka, archeolog Lara Croft, wyrusza na poszukiwanie artefaktu Majów powiązanego z jej zmarłym ojcem. Poszukuje go również Trójca, paramilitarna organizacja badająca zjawiska nadprzyrodzone i główny wróg Lary, w celu zmienienia świata. W trakcie podróży Lara niechcący doprowadza do rozpoczęcia majańskiej apokalipsy, co zmusza ją do próby ocalenia świata.

GreedFall to fabularna gra akcji wyprodukowana przez studio Spiders, osadzona jest w fikcyjnym uniwersum inspirowanym XVII wiekiem z elementami low fantasy. Gracz wciela się w de Sardeta, legata Kongregacji Kupieckiej, który wraz ze swoim mającym objąć stanowisko gubernatora kuzynem – Constantinem d’Orsayem – wyrusza na ekspedycję na egzotyczną wyspę Teer Fradee. Celem wyprawy jest odnalezienie leku na tajemniczą chorobę krwi, malichor, która od kilku lat dziesiątkuje mieszkańców kontynentu Gacane, na którą miejscowi naukowcy nie potrafią znaleźć lekarstwa. Wyspa zasiedlona jest zarówno przez rdzennych mieszkańców – Yecht Fradí – jak i sojuszników Kongregacji z kontynentu, którzy przybyli na nią wcześniej: fanatyków religijnych z państwa Thélème, chcących siłą nawrócić Yecht Fradí na swoją wiarę, oraz naukowców z Sojuszu Mostu, chcących wykorzystać miejscowych jako króliki doświadczalne w swoich eksperymentach. Przybycie kolonizatorów, eksploatujących zasoby naturalne i narzucających swoje jarzmo, prowadzi do konfliktów z tubylcami.

Natomiast Maneater to RPG akcji, w której wcielamy się w rekina osieroconego przez matkę. By przeżyć, tytułowy ludojad musi walczyć o przetrwanie, zjadając co się da aby rosnąć i siać postrach w wodach zatoki Gulf Coast.