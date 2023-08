Nagrywanie wideo smartfonem nocą? Żaden problem, zobaczcie!

Nagrywanie wideo jeszcze nigdy nie było łatwiejsze. Teraz, w dobie w której kamerę wideo każdy z nas niemal zawsze ma przy sobie — zarówno krótkie jak i długie formy zyskują na wartości. YouTube z każdym rokiem bije kolejne rekordy; social media nie promują już zdjęć. Teraz promują wideo - te dłuższe i te krótsze. Te zabawne — i całkowicie poważne. Co istotne: świat zmienił się na tyle, że teraz do nagrania wysokiej jakości materiałów wideo nie potrzeba ani ekipy telewizyjnej, ani specjalistycznych kamer. Nawet w trudnych warunkach oświetleniowych wystarczy nam... smartfon!

Wideo dla każdego i o każdej porze

Jeżeli poszukujecie smartfona którym bez specjalistycznej znajomości na kinematografii nakręcicie efektowne wideo — to właśnie on. Samsung Galaxy S21 Ultra dzięki zestawowi wszechstronnych, jasnych, obiektywów jest w stanie nagrać wideo niezależnie od pory dnia i nocy! Jasne obiektywy wspierane przez doskonały system stabilizacji obrazu oraz zaawansowaną technologię redukcji szumów pozwalają uchwycić nawet dynamiczne nocne sceny. Nocne występy? Koncerty? Spacer po mieście czy wyraźne nagrania bez specjalistycznego filmowego oświetlenia? To dla Samsunga Galaxy S21 Ultra żaden problem!

Wideo nagrane w trybie nocnym Samsung Galaxy S23 Ultra

Aparat oferuje nagrywanie wideo w kilku rozdzielczościach. Najwyższa z konfiguracji oferuje rozdzielczość 8K i 30 klatek na sekundę. UHD oraz FHD dostępne są w wariantach 60- i 30 FPS, najniższą jest 30 FPS w rozdzielczości HD. Wszystkie one wspierane są przez fenomenalne doświetlanie trybu nocnego oraz optyczną stabilizację obrazu, którą dodatkowo można spotęgować dzięki trybowi dużej stabilności, do którego skrót znajduje się w górnym menu. Tam również możemy aktywować lampę błyskową oraz filtry kolorystyczne.

Prawdziwa uczta dla wszystkich miłośników wideo czeka jednak w sekcji "Więcej", gdzie skrywają się wszystkie zaawansowane opcje związane z wideo. To właśnie tam można aktywować tryb nagrywania w zwolnionym lub bardzo zwolnionym tempie, hyperlapse, wideo portretowe, z perspektywy reżysera czy... profesjonalne wideo.

W trybie profesjonalnym twórcy oddali w ręce użytkowników cały zestaw opcji związanych z nagrywaniem wideo. Możemy tam ręcznie ustawić wartość ISO, prędkość, jasność, mieć ręczną kontrolę nad focusem oraz balansem bieli. Co ważne — możemy je modyfikować na bieżąco, podczas nagrywania wideo — co pozwala uzyskać spektakularne efekty bez sięgania po zaawansowane narzędzia do montażu. Jednym z takich zabiegów jest chociażby rozmazywanie obrazu i ręczne kontrolowanie miejsc, które mają znaleźć się w centrum ostrzenia. Wszystko to zrobimy płynnie.

Hyperlapse od lat cieszą się ogromną popularnością. Jeszcze kilka lat temu do ich realizacji potrzebny był wyspecjalizowany sprzęt, nocą zaś... były one właściwie nieosiągalne dla zwykłego zjadacza chleba. Samsung Galaxy S23 Ultra także oferuje taki tryb — wystarczy podstawowy statyw i trochę cierpliwości, by nagrać efektowne wideo nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. To świetny sposób na wzbogacenie naszej biblioteki autorskich wideo o efektowne ujęcia — przydadzą się zarówno przy filmikach tworzonych na potrzeby social mediów, na YouTube'a czy do rodzinnej kolekcji.

Hyperlapse nagrane Samsung Galaxy S23 Ultra

Materiały nagrywane w zwolnionym tempie to klasyk, który zawsze prezentuje się dobrze. Samsung Galaxy S23 Ultra pozwoli wam cieszyć się nimi w pełnej krasie zarówno za dnia, jak i przy znacznie trudniejszym, nocnym, świetle:

Wideo nagrane w trybie slow motion Samsung Galaxy S23 Ultra

Brak światła mu nie straszny. Płynne wideo o każdej porze dnia i nocy!

Samsung Galaxy S23 Ultra to smartfon, który w niewielkiej obudowie skrywa wielką moc. To wydajnościowa bestia, która oferuje zestaw uniwersalnych, jasnych, obiektywów, które pozwolą wykonać nie tylko fantastyczne zdjęcia nocne, ale także nagrać wideo w trudnych warunkach oświetleniowych. Profesjonalne rozwiązania jak inteligentny czujnik pikselowy, który dostosowuje się do słabego oświetlenia i obiektywy tonujące rozbłyski oferują fantastyczne efekty i najwyższą jakość. Dodatkowe tryby wspierane przez zaawansowane algorytmy pozwalają uzyskać fenomenalne efekty niezależnie od warunków. Narzędzie jest gotowe, teraz czas na kreatywność ze strony użytkowników!