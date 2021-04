Straciłem kilka godzin oglądając Sexify – nowy polski serial Netfliksa. Oglądacie na własną odpowiedzialność

Trudno mi oprzeć się wrażeniu, że pomimo dość oryginalnego pomysłu, całość oparto na szablonach i schematach, które gdzieś już widziałem. Pod wieloma względami główne bohaterki są stereotypowe do bólu, co może męczyć widza i zniechęcać do seansu. Nie wiemy, czy takie zadanie bycia kosmicznie pretensjonalnym zostało postawione przed aktorkami, ale pierwsze spotkanie z ich postaciami może okazać się na tyle nieprzyjemne, że dość szybko niektórzy postawią krzyżyk na „Sexify”. Nie będzie to do końca sprawiedliwe, bo wspomniana przeze mnie (częściowa) przemiana bohaterek, a także zupełnie nowe postacie, które spotkamy po drodze, sprawiają, że seans jest odrobinkę przyjemniejszy. Próg wejścia może jednak dla wielu okazać się zbyt wysoki, a główna trójka robi naprawdę sporo, by nie pałać do nich sympatią.

Dynamiczne tempo i rytmiczna muzyka nie zawsze pomagają