Serwer WWW – na co zwracać uwagę podczas wyboru?

Wybór dobrego serwera WWW jest bardzo ważny. Od niego zależy, czy zapewnisz sobie niezawodne działanie np. swoich stron internetowych czy poczty email. Zdobycie wiedzy o tym, na co zwracać uwagę, wybierając serwer, jest pierwszym krokiem do spokojnego prowadzenia strony WWW. Wszystko po to, aby móc skupić się na jej rozwijaniu, a nie na walce z problemami serwerowymi.